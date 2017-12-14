Минпромторг прогнозирует рост продаж автомобилей всех видов на 11-12%

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Минпромторг РФ прогнозирует рост продаж автомобилей всех видов в 2017 году на 11-12%, рост производства на 18%, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за 2016 год в России снизились на 11% до 1,42 миллиона штук. Рынок грузовых автомобилей по итогам прошлого года, по оценке "Автостата" (по регистрациям транспортных средств), составил 53,3 тысячи штук, что на 4,2% больше по сравнению с 2015 годом.
По данным Росстата, выпуск легковых машин в РФ по итогам 2016 года снизился на 7,4% по сравнению с предыдущим годом, до 1,1 миллиона единиц.