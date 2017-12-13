Назван самый опасный автомобиль в истории краш-тестов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Автомобиль Fiat Punto занял последнее место в рейтинге безопасности, составленном Европейской организация по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP.

В проведенных в текущем году краш-тестах эта машина не получила ни одной звезды из пяти возможных, установив своеобразный антирекорд — ранее ни одному автомобилю не удавалось продемонстрировать столь низкие показатели. На негативную оценку повлияло также отсутствие напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности у всех, кроме водителя. Самые низкие баллы Punto получил и за безопасность взрослых пассажиров.

Специалисты тестировали хэтчбэк Punto с двигателем объемом 1,2 литра. Модель появилась на рынке в 2005 году и с тех пор серьезно не изменилась.