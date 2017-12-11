Минпромторг прокомментировал сообщения о резком росте цен на автомобили

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Средневзвешенная индексация утильсбора на автомобили с 2018 года на 15-17,5% не приведет к подорожанию сделанных в России машин, так как на 2018-2020 годы запланирован значительный объем господдеркжи автопрома — более 125 миллиардов рублей ежегодно, говорится в сообщении Минпрмоторга РФ.

"Для потребителей индексация не приведёт к увеличению стоимости производимых в Российской Федерации автомобилей в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018-2020 годах на поддержку автомобильной промышленности – более 125 миллиардов рублей ежегодно, включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований. Таким образом, с учетом принимаемых мер поддержки, прогнозируется рост отечественного авторынка", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125% в зависимости от объема двигателя.

"В настоящий момент Минпромторгом России разработан и внесен в правительство Российской Федерации проект постановления, предусматривающий индексацию размера утилизационного сбора. Индексация рознится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности, бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15-17,5%", — сообщает ведомство.