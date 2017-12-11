О неисправностях автомобиля сообщат ЭРА-ГЛОНАСС и электронный ПТС

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Автовладельцы, чьи машины оборудованы системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС либо имеют электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), будут получать онлайн-оповещения о сервисных кампаниях. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте, на сайте которого информация о добровольных отзывах публикуется на постоянной основе.

Решение о введении функции оповещения об отзывах в системах ЭРА-ГЛОНАСС и ЭПТС было принято в рамках совещания с участием Росстандарта, ГУОБДД МВД России, АО "Глонасс", АО "Электронный паспорт", Ассоциации европейского бизнеса и Объединения автопроизводителей России. Уточняется, что функция появится в ближайшее время.

Практика добровольных отзывов продукции, предусмотренная федеральным законом "О техническом регулировании", внедряется Росстандартом в течение трех лет. В 2015 году было отозвано около 280 тысяч автомобилей, в 2016-м — около 1,1 миллиона, а по итогам 2017-го ведомство ожидает отзыва более 1,5 миллиона транспортных средств.

"Несмотря на широкое оповещение о начале кампаний в СМИ, у автопроизводителей возникают проблемы при доведении соответствующей информации до всех владельцев, подпадающих под отзывы транспортных средств. Это может быть связано со сменой владельцев таких автомобилей, отсутствием их контактных данных у дилерских центров, недоведением такой информации через СМИ до конкретных собственников", — отметили в Росстандарте.

Кроме того, ведомство планирует разработать единую онлайн-платформу, на которой владельцы автомобилей по VIN-коду смогли бы получить информацию о том, подпадают ли их транспортные средства под отзывную кампанию. Данный сервис планируется запустить в 2018 году.

Напомним, ЭПТС начнут повсеместно вводить с 1 июля 2018 года, при этом бумажный паспорт технического средства будет отменен. Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым в октябре 2017 года. С июля будущего года любой автовладелец сможет заменить обычный ПТС на его электронную версию.