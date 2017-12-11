О неисправностях автомобиля сообщат ЭРА-ГЛОНАСС и электронный ПТС

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Автовладельцы, чьи машины оборудованы системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС либо имеют электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), будут получать онлайн-оповещения о сервисных кампаниях. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте, на сайте которого информация о добровольных отзывах публикуется на постоянной основе.
Практика добровольных отзывов продукции, предусмотренная федеральным законом "О техническом регулировании", внедряется Росстандартом в течение трех лет. В 2015 году было отозвано около 280 тысяч автомобилей, в 2016-м — около 1,1 миллиона, а по итогам 2017-го ведомство ожидает отзыва более 1,5 миллиона транспортных средств.
Кроме того, ведомство планирует разработать единую онлайн-платформу, на которой владельцы автомобилей по VIN-коду смогли бы получить информацию о том, подпадают ли их транспортные средства под отзывную кампанию. Данный сервис планируется запустить в 2018 году.
Напомним, ЭПТС начнут повсеместно вводить с 1 июля 2018 года, при этом бумажный паспорт технического средства будет отменен. Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым в октябре 2017 года. С июля будущего года любой автовладелец сможет заменить обычный ПТС на его электронную версию.