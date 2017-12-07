"Ъ": власти разрабатывают меры по ужесточению процедуры техосмотра

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минэкономразвития подготовило план по реформированию системы техосмотра автомобилей, который предусматривает внесение изменений в КоАП, УК и другие законы. Об этом сообщает Коммерсант.

Поправки предполагают ужесточение регламента работы операторов ТО, что исключит возможность выдачи диагностической карты без проверки, а также введение штрафа для автовладельцев в размере 800 рублей за непройденный техосмотр. Процедуру будут фиксировать на видео и фото, а контролировать операторов поручат Ространснадзору. План предусматривает уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему, которая находится в ведении МВД.

Сейчас на сайте regulation.gov.ru запущена программа оценки эффективности закона "О техосмотре транспортных средств", в соответствии с которым с 2012 года проверку автомобилей осуществляют частные компании, а вместо талонов ТО используются диагностические карты.

Как отмечают эксперты, сегодня многие автолюбители покупают карты, не проводя техосмотр: по данным союза операторов ТО "Техэксперт", транспортные средства проверяют всего 20% владельцев. При этом в 2017 году число ДТП из-за неисправностей машин выросло на 16,5%.