Nissan отзывает в России 24 тысячи автомобилей

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Nissan отзывает более 24 тысяч автомобилей марок Qashqai и Note в РФ из-за проблем с расположением проводов и подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 13,945 тысячи автомобилей марки Nissan Qashqai, произведенные в период с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016 года, и 10,226 тысячи автомобилей марки Nissan Note, произведенные в период с 30 августа 2005 года по 22 января 2007 года.

В первом случае причиной отзыва является "неверное расположение проводов электрического разъема в передней боковой панели. Существует вероятность контакта разъема с ковровым напольным покрытием, из-за чего влага может проникать с коврика в разъем. Впоследствии это может привести к короткому замыканию и коррозии контактов разъема. Одновременно с этим может выйти из строя выключатель электрического стеклоподъемника".

В случае с автомобилями Nissan Note причиной отзыва является "выявленная возможность наличия неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2), которая может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира".

На транспортных средствах Nissan Qashqai будет произведено изменение формы коврового напольного покрытия и, при необходимости, ремонт разъема проводки передней боковой панели. На транспортных средствах Nissan Note будет произведена замена газогенератора подушки безопасности.