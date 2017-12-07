СМИ узнали о новых условиях господдержки автопрома

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минпромторг РФ сформулировал условия допуска к новому режиму господдержки в автопроме взамен истекающих в 2018–2020 годах соглашений о промсборке, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к автопроизводителям.

Издание ознакомилось с проектом постановления правительства, в котором описан набор минимально необходимых технологических операций для признания ключевых автомобильных узлов (двигатели, коробки передач, электроника и другое) выпущенными в России. Как заявили собеседники газеты, документ обсуждается с автопроизводителями.

Соглашения о промсборке предоставляют компаниям льготы на ввоз автокомпонентов (как правило, нулевые пошлины) и допуск к госпрограммам поддержки рынка в обмен на увеличение локализации и мощностей. Локализация автомобилей должна составлять 60%, в 30% машин должны использоваться местные двигатели и (или) коробки передач.

По данным издания, теперь Минпромторг хочет создать стимулы для еще большего использования российских комплектующих в автомобилях. Те, кто уложится в нормативы, смогут и дальше претендовать на господдержку. При этом, если сейчас контролируется выполнение соглашений в целом отдельными производителями, то в дальнейшем министерство готово контролировать производство отдельных моделей.

Минпромторг разработал перечень операций и график их внедрения для каждого типа машин и конкретного узла. Министерство считает, что для доступа к программам господдержки уже с 2019 года производители должны собирать двигатели в России. К 2023 году в России должны собираться автоматические коробки передач, а механические — вдобавок из произведенных в РФ комплектующих. К 2026 году электродвигатели тоже должны быть собраны в России, если автопроизводитель захочет включить модель электромобиля в программу господдержки, считает Минпромторг.

Как заявил газете сотрудник одного из автоконцернов, проблем с организацией производства двигателей быть не должно, а вот с локализацией коробок передач проблемы будут, так как ни у кого из иностранных автоконцернов нет здесь своего производства. По его словам, поэтапное увеличение использования российской штамповки в кузовах тоже не будет проблемой. Представители Минпромторга, Volkswagen и Renault на вопросы издания не ответили. Их коллега из Hyundai сообщил газете, что компания изучает предложения чиновников. Представитель Nissan утверждает, что его компания никаких предложений от Минпромторга не получала.