Nissan представил систему для самоуправляемых автомобилей

ТОКИО, 5 дек — РИА Новости. Японская автомобильная компания Nissan Motor представила во вторник в Йокогаме проект Easy Ride ("Простая езда") для автоматического управления движущимися средствами, дорожные испытания которого намечены на 2018 год, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, тест-драйв автомобилей с системой Easy Ride состоится 5-18 марта будущего года. Она позволит без водителя добираться на автомобиле до пункта назначения, задаваемого на навигаторе, и обеспечивать безопасность движения, утверждает компания Nissan Motor.

Проект был разработан совместно с электронной компанией DeNA (Ди-Эн-Эй), базирующейся в Токио. Разработки системы Easy Ride ведутся Nissan Motor и DeNA с января 2017 года на фоне усилий конкурентов по созданию самодвижущихся автомобилей к Олимпиаде в Токио 2020 года.

Базирующаяся в Йокогаме компания Nissan Motor выпускает около 60 моделей автомобилей под марками Nissan, INFINITI и Datsun. В 2016 году она продала по всему миру 5,63 миллиона автомобилей. В свою очередь, созданная в 1999 году компания DeNA занимается разработками виртуальных игр и развлечений.

В прошлом году автомобильная компания Honda Motor также объявила о планах коммерческого выпуска к 2020 году самоуправляемых автомобилей. Ее машины предполагается оснастить камерами, радаром и системами спутниковой навигации. В продажу будут поступать автомобили, которые смогут без помощи водителя соблюдать рядность на дорогах и поддерживать должную дистанцию, а также заезжать на платные дороги или съезжать с них. Похожий план также существует и у компании Toyota.