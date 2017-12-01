Страховщики назвали самые угоняемые автомобили за 9 месяцев

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автомобили марок Toyota, Lexus и Hyundai в январе-сентябре 2017 года оказались самыми угоняемыми в России, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.
Согласно опросу, в список самых угоняемых автомобилей, но с меньшей частотой, также вошли марки Land Rover, Lada, УАЗ и Kia.
Кроме того, в отдельно взятых страховых компаниях отмечают интерес угонщиков к маркам Ford, Mercedes, BMW, Audi.
Ситуация в регионах
Страховщики, как и прежде, относят Москву и Санкт-Петербург к наиболее проблемным регионам с точки зрения числа угонов. А СК "Согласие" добавила к ним еще Екатеринбург и Новосибирск.
По данным группы "Ренессанс страхование" в топ угоняемых авто по Москве вошли: Land Rover, Honda, Toyota и Mazda; по Питеру – Mercedes, ВАЗ, УАЗ, Jeep и Nissan.
По статистике СК "Согласие" у московских угонщиков особой популярностью пользуются марки Toyota, Hyundai, Lexus, Kia, Ford и BMW; у питерских – Hyundai, Toyota, Kia, Nissan и Ford; у новосибирских и екатеринбургских – Toyota и Kia.
Угоняемые модели
Согласно опросу, в список угоняемых моделей вошли Toyota Camry, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV4, Lexus LX, Hyundai Solaris, Hyundai Tucson, Hyundai IX35, Mazda CХ-5, Kia Sportage, Kia Rio, BMW X1, BMW 7, BMW X6, Ford Focus, УАЗ 3163 Patriot, Lada Granta, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Mercedes-Benz G, AudiQ5, Jeep Grand Cherokee, Nissan Almera.
"Самыми угоняемыми будут наиболее продаваемые автомобили. Большая часть угонов предназначена под разборку машин на запчасти. Тут, как говорится, спрос рождает предложение", — добавил директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.
Самые убыточные авто
Страховщики также рассказали о самых убыточных для своих портфелей автомобилях.
По словам Маркелова, по итогам девяти месяцев текущего года самыми убыточными для СК "МАКС" стали Toyota Camry, Huynai Santa Fe, Audi Q5 со средними выплатами 85 тысяч рублей, 164 тысячи рублей и 322 тысячи рублей соответственно.
"По моделям Santa Fe и Audi Q5 существенное влияние на убыточность и среднюю выплату оказали несколько хищений. Toyota Camry традиционно имеет высокую убыточность. Частота ДТП с участием этой модели в портфеле компании одна из самых высоких", — уточнил он.
Эксперт отметил, что, безусловно, существует и влияние автопроизводителя на убыточность, оно выражается в политике формирования стоимости запчастей и политике стоимости работ дилера, но оно не самое определяющее.
Говоря об убыточности, в группе "Ренессанс страхование" отметили, что за девять месяцев 2017 года компания понесла убытков из-за угонов более чем на 250 миллионов рублей. В СК "Согласие" средний размер убытка по угонам за этот же период составил порядка 420 миллионов рублей.
Мошенничество
Что касается мошенничества в автостраховании, то, по словам Княгиничева, его видов превеликое множество, начиная от страхования задним числом до инсценировок страховых случаев и "самоугонов".
Маркелов рассказал, что "МАКС" старается бороться с мошенниками на этапе заключения договора. "Используются разнообразные проверки: ведение черных списков внутри компании и использование общих баз данных типа "Спектр", — уточнил он.