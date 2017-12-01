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Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили за 9 месяцев

16:2001.12.2017
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© Fotolia / sdecoretВзлом автомобиля. Архивное фотоВзлом автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / sdecoret

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автомобили марок Toyota, Lexus и Hyundai в январе-сентябре 2017 года оказались самыми угоняемыми в России, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.

Согласно опросу, в список самых угоняемых автомобилей, но с меньшей частотой, также вошли марки Land Rover, Lada, УАЗ и Kia.

Кроме того, в отдельно взятых страховых компаниях отмечают интерес угонщиков к маркам Ford, Mercedes, BMW, Audi.

Ситуация в регионах

Страховщики, как и прежде, относят Москву и Санкт-Петербург к наиболее проблемным регионам с точки зрения числа угонов. А СК "Согласие" добавила к ним еще Екатеринбург и Новосибирск.

Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Начальник управления методики актуарных расчетов СК "МАКС" Максим Маркелов, рассказал, что по их данным, большинство угонов приходится на Санкт-Петербург. Он также назвал популярные у питерских угонщиков марки авто (по итогам девяти месяцев) – это Hyundai, УАЗ, Ford и Kia. В перечень угоняемых автомобилей в московском регионе, по его словам, вошли марки Toyota, Lada, Nissan и Hyundai.

По данным группы "Ренессанс страхование" в топ угоняемых авто по Москве вошли: Land Rover, Honda, Toyota и Mazda; по Питеру – Mercedes, ВАЗ, УАЗ, Jeep и Nissan.

По статистике СК "Согласие" у московских угонщиков особой популярностью пользуются марки Toyota, Hyundai, Lexus, Kia, Ford и BMW; у питерских – Hyundai, Toyota, Kia, Nissan и Ford; у новосибирских и екатеринбургских – Toyota и Kia.

Угоняемые модели

Согласно опросу, в список угоняемых моделей вошли Toyota Camry, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV4, Lexus LX, Hyundai Solaris, Hyundai Tucson, Hyundai IX35, Mazda CХ-5, Kia Sportage, Kia Rio, BMW X1, BMW 7, BMW X6, Ford Focus, УАЗ 3163 Patriot, Lada Granta, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Mercedes-Benz G, AudiQ5, Jeep Grand Cherokee, Nissan Almera.

Экстрасенс, мастер восточных практик Свами Даши. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Причины угона не меняются из года в год. Дорогие и премиальные марки угоняют под заказ, на перепродажу в другие регионы, с изменением VIN номеров. Масс-маркет угоняют под разборку на запчасти", — прокомментировал управляющий директор департамента автострахования группы "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

"Самыми угоняемыми будут наиболее продаваемые автомобили. Большая часть угонов предназначена под разборку машин на запчасти. Тут, как говорится, спрос рождает предложение", — добавил директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

Самые убыточные авто

Страховщики также рассказали о самых убыточных для своих портфелей автомобилях.

По словам Маркелова, по итогам девяти месяцев текущего года самыми убыточными для СК "МАКС" стали Toyota Camry, Huynai Santa Fe, Audi Q5 со средними выплатами 85 тысяч рублей, 164 тысячи рублей и 322 тысячи рублей соответственно.

"По моделям Santa Fe и Audi Q5 существенное влияние на убыточность и среднюю выплату оказали несколько хищений. Toyota Camry традиционно имеет высокую убыточность. Частота ДТП с участием этой модели в портфеле компании одна из самых высоких", — уточнил он.

Автомобиль Ока. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Kirill Borisenko /
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"На поверку самыми убыточными окажутся самые популярные машины. Это в первую очередь, отечественные машины и недорогие иномарки. Если копнуть глубже, окажется, что среди покупателей этих машин доля водителей с небольшим стажем наиболее высока. Вот и весь секрет – манера вождения является наиболее значимым фактором. Так что на втором месте по убыточности окажутся спортивные модели машин", — продолжил Княгиничев.

Эксперт отметил, что, безусловно, существует и влияние автопроизводителя на убыточность, оно выражается в политике формирования стоимости запчастей и политике стоимости работ дилера, но оно не самое определяющее.

Говоря об убыточности, в группе "Ренессанс страхование" отметили, что за девять месяцев 2017 года компания понесла убытков из-за угонов более чем на 250 миллионов рублей. В СК "Согласие" средний размер убытка по угонам за этот же период составил порядка 420 миллионов рублей.

Мошенничество

Что касается мошенничества в автостраховании, то, по словам Княгиничева, его видов превеликое множество, начиная от страхования задним числом до инсценировок страховых случаев и "самоугонов".

Угон автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Daniel Jędzura
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"Существует только экспертная оценка объемов мошенничества, я считаю, что в России доля мошенничества составляет от 20 до 30%. С мошенничеством призваны бороться органы внутренних дел. Роль страховой компании – обнаружить признаки мошенничества и передать эти данные в компетентные органы", — сообщил эксперт.

Маркелов рассказал, что "МАКС" старается бороться с мошенниками на этапе заключения договора. "Используются разнообразные проверки: ведение черных списков внутри компании и использование общих баз данных типа "Спектр", — уточнил он.

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Авто
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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И.В.
Непонятно - Nissan Almera как в эти списки попала..
16:41
01.12.2017
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