МВД подтвердило право водителей фиксировать действия сотрудников ГИБДД

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские водители имеют право на фото- и видеосъемку действий инспектора ДПС, несмотря на отсутствие в административном регламенте запрета сотрудникам ГИБДД препятствовать этому, сообщается на сайте МВД РФ в пятницу.

"Отсутствие в административном регламенте нормы, обязывающей сотрудника полиции "не препятствовать использованию фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством" не ограничивает закрепленное в Конституции РФ право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что положений, позволяющих полицейскому запрещать фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры без законных оснований, в административном регламенте не содержится. Однако, подобное ограничение возможно при охранных или оперативно-розыскных мероприятиях, а также для защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций.