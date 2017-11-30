Житель Перми отсудил у автопроизводителя тройную цену за дефект машины

УФА, 30 ноя — РИА Новости. Житель Перми отсудил тройную цену у автопроизводителя за заводской дефект автомобиля, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Житель Перми купил автомобиль Opel за 832 тысячи рублей, изготовителем которого является ООО "Автотор Т". В период гарантийного срока владелец дважды ремонтировал двигатель машины, недостаток проявился и в третий раз, но дилер отказался его устранять. Покупатель обратился к экспертам, они признали неисправность автомобиля производственным недостатком.

"После этого владелец машины направил производителю претензию с требованием вернуть деньги, но она была оставлена без внимания. За защитой своих прав мужчина обратился в суд и отсудил у производителя в три раза больше, чем заплатил за автомобиль — 2,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что производитель обращался в суд с жалобой, что дефект автомобиля был несущественным, а взысканная с предприятия сумма является угрозой его финансовому положению. Судебная коллегия Пермского краевого суда по гражданским делам посчитала, что это не может служить основанием для отмены судебного решения, так как ответчик не принял мер для добровольного удовлетворения требований истца, чем нарушил его права как потребителя.