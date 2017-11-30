Из Калифорнии в Сибирь: какие автоновинки попадут в Россию из Лос-Анджелеса

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. На автосалон в Лос-Анджелесе, один из старейших в мире, производители стараются привезти машины подороже. Неудивительно, ведь жители и гости этого калифорнийского города — народ богемный и привыкший к роскоши. Поэтому куда ни глянь — всюду автомобильные премьеры стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. РИА Новости выяснило, какие новые модели вскоре попадут к российским дилерам, а какие — пока останутся за океаном.

"Коламбия Пикчерз" не представляет

Второе поколение Infiniti QX50 — одна из главных изюминок лос-анджелесского автошоу, и речь сейчас идет не о надоевших всем электроприводах, батареях и автопилотах. Сердцем кроссовера является с виду обычный бензиновый двигатель внутреннего сгорания (ДВС), однако этот новый мотор способен изменять степень сжатия, высоту подъема поршней и даже собственный объем — на это неспособен никакой другой серийный автомобиль.

© Фото : Infiniti Автомобиль Infiniti QX50 © Фото : Infiniti Автомобиль Infiniti QX50

Двухлитровый агрегат 2.0 VC-Turbo может изменять компрессию в диапазоне от 8,0:1 до 14,0:1. Низкое значение позволяет добиться высокой мощности и крутящего момента (272 л.с. и 380 Нм), а большая степень сжатия, наоборот, понижает отдачу, но повышает экономичность ДВС. В смешанном цикле переднеприводный QX50 расходует 8,7 литра на 100 километров, а полноприводный — 9,0 литра на сотню. Для сравнения: сопоставимый по размерам Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC с трехлитровым V6 мощностью 367 л.с. потребляет в смешанном режиме движения те же 8,7 литра бензина. Является ли это несовершенством системы измерений расхода топлива?

В какой-то степени мотор Infinti QX50 можно сравнить с сердцем человека: по мере изменения компрессии меняется и его объем — с 1,997 кубических сантиметров при 8,0:1 до 1,970 при 14,0:1. Тяга поступает к колесам через вариатор X-Tronic, и на полном газу кроссовер "выстреливает" с нуля до 100 километров в час за 6,3 секунды (6,7 секунды в переднеприводном исполнении).

Также модель оснащена системой ProPilot Assist, которую в Infiniti называют чуть ли не автопилотом, но на деле этот комплекс просто совмещает в себе адаптивный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля в занимаемой полосе. Кроссовер появится в России в следующем году.

Тянут-потянут

С тремя рядами кресел выступила и Subaru, добавившая в модельный ряд новое имя — Ascent. Эта модель, занявшая в продуктовой линейке место кроссовера Tribeca (выпуск завершен в 2014-м), на сегодняшний день является самым большим автомобилем японской марки. И самым вместительным, соответственно. Кстати, мест по умолчанию восемь, но за отдельную плату можно заказать семиместный вариант с двумя отдельными сиденьями на втором ряду.

© Фото : Subaru Автомобиль Subaru-Ascent © Фото : Subaru Автомобиль Subaru-Ascent

Subaru Ascent оснащен новым турбированным 2,4-литровым оппозитным двигателем серии Boxer с отдачей 260 л.с. и 376 Нм. Мотор работает в паре с бесступенчатым вариатором Lineartronic с восемью виртуальными передачами. Кроссовер неплохо подготовлен к бездорожью: он получил фирменный симметричный полный привод S-AWD и большой дорожный просвет (221 миллиметр).

Эту модель будут собирать в США на одном заводе с моделями Outback, Legacy и Impreza — все они построены на базе единой глобальной платформы SGP. В базовой комплектации каждому из восьми пассажиров достанется либо USB-слот, либо 120-вольтовая розетка для зарядки смартфонов, планшетов и прочих девайсов. В топовых комплектациях доступна мультимедийная система Starlink с восьмидюймовым дисплеем, Wi-Fi, LTE, комплекс активной безопасности EyeSight и камеры кругового обзора.

© Фото : Subaru Салон автомобиля Subaru-Ascent © Фото : Subaru Салон автомобиля Subaru-Ascent

Как сообщили в российском представительстве Subaru, пока продажи Ascent запланированы только в Северной Америке. Пока нет информации, будет ли модель представлена в других странах.

Настоящий ковбой

Зато в России точно появится новый Jeep Wrangler — причем раньше, чем в Европе. Самый утилитарный джип современности остался верен себе: сохранились и внешность, и рама, и разные компоновки кузова (с двумя и четырьмя дверьми), а также системы полного привода Command-Trac и Rock-Trac, мосты Dana, раздаточная коробка Selec-Trac и блокировка дифференциала Trac-Lok. Набираем еще немного воздуха: блокировки переднего и заднего дифференциалов Tru-Lock с электроприводом, высокий дорожный просвет, съемная мягкая крыша и два варианта жесткого верха. Дальше — больше: в списке опций также значатся большой панорамный люк с электроприводом Sky One-Touch и полностью светодиодные фары, которые выглядят так, будто и не менялись.

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Под капотом впервые появился компактный турбированный четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,0 литра. Этот агрегат мощностью 270 л.с. и 400 Нм перекочевал на внедорожник с автомобилей Alfa Romeo и является частью линейки Global Medium Engine. Опять же, впервые для Wrangler двигатель будет сопряжен с восьмиступенчатым "автоматом".

Атмосферник 3.6 Pentastar V6 мощностью 285 л.с. и 352 Нм сохранили и дополнили системой стоп-старт в базовой комплектации. Он будет агрегироваться шестиступенчатой "механикой" либо восьмиступенчатой автоматической коробкой за дополнительную плату. Дизельный 260-сильный (600 Нм) мотор от итальянской VM Motori с АКП8 подоспеет к 2019 году и будет доступен только для четырехдверных моделей.

Вместо лимузина

Летом следующего года в Россию приедет обновленный и удлиненный внедорожник Range Rover SVAutobiography. Российские дилеры уже начали принимать заказы на новинку: стартовая цена в 12,5 миллиона рублей для версии с турбодизелем SDV8 и 13 164 000 рублей — для версии с пятилитровым бензиновым двигателем V8 S/C мощностью 565 л.с.

© Фото : Range Rover Автомобиль Range Rover SVAutobiography © Фото : Range Rover Автомобиль Range Rover SVAutobiography

Стоимость оправдывается тем, что это внедорожный автомобиль представительского класса. Спинки его задних раздельных кресел откидываются на 40 градусов, оснащены массажными программами, подлокотниками и подставками для ног с подогревом, а также электрорегулировкой в 22 направлениях.

Главным отличием нового Range Rover SVAutobiography от модели, которая продается сейчас, стала кнопка, позволяющая закрыть задние двери, не прикасаясь к ним. Еще немного изменений — внутри и в подвесках, которые перенастроили для более комфортного передвижения.

На три буквы

В 2006 году американская марка Lincoln представила концепт-кар MKS, который позже сменил в модельной линейке седан Continental, и с тех пор компания начала обзывать весь модельный ряд тремя буквами. MKZ, MKC, MKT — скукотища. Такой участи избежал только самый большой внедорожник Navigator. В 2015-м MKS снова превратился в Continental, а в Лос-Анджелесе и кроссовер MKX переименовали в "Наутилус".

© Фото : Lincoln Автомобиль Lincoln-Nautilus © Фото : Lincoln Автомобиль Lincoln-Nautilus

Вместе с именем слегка изменилась внешность. Появились полностью светодиодные фары, внутри — новый руль, графическая приборная панель, а также продвинутая мультимедийная система и электронные "помощники", повышающие безопасность. Под капотом разместился двухлитровый турбомотор мощностью 245 л.с., сменивший атмосферник 3.7 V6, а также восьмиступенчатый "автомат" вместо прежней коробки с шестью передачами.

© Фото : Lincoln Салон автомобиля Lincoln-Nautilus © Фото : Lincoln Салон автомобиля Lincoln-Nautilus

Одно осталось неизменным: автомобили Lincoln так и остаются большой редкостью в мировом автопроме — помимо США, они продаются только в Китае.

"Шесть" как она есть

В Лос-Анджелес приехала и новая Mazda6, чтобы щегольнуть обновленной внешностью и облагороженным салоном. В дорогих комплектациях интерьер отделан японским ясенем — сортом дерева, который используется для создания музыкальных инструментов и мебели. Сколько ясеня уходит на одну "шестерку" — неизвестно, зато понятно, как сильно расширился комплекс систем безопасности i-ACTIVSENSE. В нем теперь есть новый адаптивный круиз-контроль MRCC, способный замедлять машину до полной остановки и самостоятельно трогаться с места, а также камеры кругового обзора, выдающие улучшенную картинку.

© Фото : Mazda Автомобиль Mazda 6 © Фото : Mazda Автомобиль Mazda 6

Новая Mazda6 перешла на турбо: версия мотора SKYACTIV-G 2.5T, дебютировавшая на кроссовере CX-9, теперь ютится под капотом "шестерки". В России этот мотор выдает 231 л.с. и комплектуется шестиступечнатым "автоматом". Атмосферная версия двигателя обновилась и теперь может отключать половину из четырех цилиндров, что позволяет экономить топливо.

Porsche, Porsche, Porsche и… Porsche

Калифорния — самое благоприятное место для спорткаров Porsche: тут их раскупают лучше, чем где бы то ни было. Поэтому на местный автосалон прибыли сразу четыре мировых премьеры от немецкой марки: купе 718 Cayman GTS, родстер 718 Boxster GTS, купе 911 Carrera T и универсал Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Tourismo.

© Фото : Porsche Автомобиль Porsche 718 Cayman GTS © Фото : Porsche Автомобиль Porsche 718 Cayman GTS

Купе и родстер 718 GTS оснащены 2,5-литровым турбированным мотором мощностью 365 л.с. и 420 Нм (430 Нм с роботизированной трансмиссией PDK с двумя сцеплениями). Теперь это самые мощные версии во всей 718-й линейке. И самые дорогие — от 5 188 000 рублей за "закрытую" модель и от 5 256 00 рублей — за "открытую".

© Фото : Porsche Автомобиль Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo © Фото : Porsche Автомобиль Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Но это копейки по сравнению со стоимостью универсала Panamera Turbo S E-Hybrid ST, которая стартует от 12 244 000 рублей. Кроме дизайна кузова, в ней ничего нового, но тем не менее автомобиль выдает суммарно 680 л.с., благодаря четырехлитрвому двигателю V8 битурбо и электромотору с отдачей 136 л.с.

© Фото : Porsche Автомобиль Porsche 911 Carrera T © Фото : Porsche Автомобиль Porsche 911 Carrera T

Четвертая новинка выглядит так, будто накануне ее основательно разграбили. Место мультимедийного комплекса в центральной консоли зияет пустотой, пропали кнопки на руле и задние кресла, отсутствуют некоторые материалы шумоизоляции и привычные ручки дверей. Все ради придания спортивных ноток и снижения массы новой версии купе Porsche 911 Carrera T с 370-сильным трехлитровым двигателем.

© Фото : Porsche Салон автомобиля Porsche 911 Carrera T © Фото : Porsche Салон автомобиля Porsche 911 Carrera T

Благодаря "ампутациям", спорткар "похудел" на 20 килограммов, а установленные на него аэродинамический обвес, перенастроенная механическая трансмиссия, спортивные подвески PASM, пакет Sport Chrono и укороченный рычаг коробки передач позволили добиться выигрыша в 0,1 секунды при разгоне перед обычной версией 911 Carrera (4,6 секунды против 4,5). Кстати, мультимедийную систему и задние сиденья можно заказать без какой-либо доплаты. В России такую машину оценили в без малого семь миллионов рублей.

Маленький Тор

Самый компактный кроссовер Volvo впервые показали в 20-х числах сентября в Милане, с декабря на эту модель начнут принимать заказы в России, а поставки в нашу страну наладят в марте следующего года. Однако для автосалона в Лос-Анджелесе швед все еще находится в статусе мировой премьеры.

© Фото : Volvo Автомобиль Volvo XC40 © Фото : Volvo Автомобиль Volvo XC40

В России XC40 будет выгодно отличаться от конкурентов (BMW X1, Audi Q3 и так далее) — в первую очередь высоченным дорожным просветом в 211 миллиметров. Внешне он напоминает уменьшенную копию Volvo XC60. Фирменным стилем всей линейки новых шведских машин являются светодиодные фары с рисунком "молот Тора". Впрочем, отличить новую модель от более крупных кроссоверов можно, например, по форме бамперов.

© Фото : Volvo Салон автомобиля Volvo XC40 © Фото : Volvo Салон автомобиля Volvo XC40

Производство XC40 уже запущено. С конвейеров бельгийского завода в Генте пока сходят версии с двумя четырехцилиндровыми двигателями семейства Drive-E — дизельным D4 и бензиновым T5. Позднее Volvo обещает представить модификацию с полуторалитровым бензиновым мотором с тремя цилиндрами, а также гибридную и полностью электрическую версии.