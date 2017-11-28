С московскими ДТП и пробками начали бороться с помощью "Калашникова"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) получил новый видеокомплекс для расчетов светофорных программ, анализа причин дорожно-транспортных происшествий (ДТП), возникновения заторов и предзаторовых ситуаций. Система, основанная на технологии нейросетей, разработана концерном "Калашников", входящим в госкорпорацию "Ростех".
"Сегодня мы запустили этот пилотный проект. Метаданные с видеофиксатора будут использоваться в режиме онлайн в Ситуационном центре ГКУ ЦОДД для произведения расчетов светофорных программ, анализа причин возникновения заторовых и предзаторовых ситуаций, а также ДТП", — отметил Алексей Криворучко, генеральный директор концерна "Калашников".
"В соответствии с полученными данными сотрудники ГКУ ЦОДД смогут принимать более четкие решения по корректировке светофорных программ и управлению электронными дорожными знаками, — сообщил заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Дмитрий Горшков. — Беспрерывное наблюдение позволит вовремя реагировать на внештатные ситуации и при необходимости вызывать бригаду дежурного патруля и экстренных служб".
Как сообщила пресс-служба концерна, с предложением создать отечественную версию видеокомплекса с использованием нейросетевых технологий в "Калашников" обратился департамент транспорта. Искусственная нейронная сеть — это система, в которую изначально заложен некий алгоритм действий, однако она способна к самообучению на основе полученных данных.