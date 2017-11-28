С московскими ДТП и пробками начали бороться с помощью "Калашникова"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) получил новый видеокомплекс для расчетов светофорных программ, анализа причин дорожно-транспортных происшествий (ДТП), возникновения заторов и предзаторовых ситуаций. Система, основанная на технологии нейросетей, разработана концерном "Калашников", входящим в госкорпорацию "Ростех".

Видеокомплекс установлен на Третьем транспортном кольце, где будет в тестовом режиме анализировать дорожную обстановку. Он полностью совместим с системой телеобзора ЦОДД и подключен к интеллектуальной транспортной системе Москвы, которая насчитывает свыше 2,6 тысячи перекрестков со светофорами, две тысячи камер, более 3,7 тысячи детекторов, 172 электронных информационных табло и около двух тысяч стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации.

"Сегодня мы запустили этот пилотный проект. Метаданные с видеофиксатора будут использоваться в режиме онлайн в Ситуационном центре ГКУ ЦОДД для произведения расчетов светофорных программ, анализа причин возникновения заторовых и предзаторовых ситуаций, а также ДТП", — отметил Алексей Криворучко, генеральный директор концерна "Калашников".

"В соответствии с полученными данными сотрудники ГКУ ЦОДД смогут принимать более четкие решения по корректировке светофорных программ и управлению электронными дорожными знаками, — сообщил заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Дмитрий Горшков. — Беспрерывное наблюдение позволит вовремя реагировать на внештатные ситуации и при необходимости вызывать бригаду дежурного патруля и экстренных служб".

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Как сообщила пресс-служба концерна, с предложением создать отечественную версию видеокомплекса с использованием нейросетевых технологий в "Калашников" обратился департамент транспорта. Искусственная нейронная сеть — это система, в которую изначально заложен некий алгоритм действий, однако она способна к самообучению на основе полученных данных.