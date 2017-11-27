Две модели Lada вошли в число самых продаваемых машин в Европе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские Lada Granta и Lada Vesta попали в список из 80 самых продаваемых автомобилей в Европе, сообщает "Автостат".

Lada Granta заняла в рейтинге 60-е место, оказавшись между Skoda Superb и Audi A6. Число проданных экземпляров в европейских странах с учетом России по итогам 10 месяцев текущего года достигло 76,9 тысяч машин.

Lada Vesta с показателем в 62,1 тысячу проданных автомобилей заняла 76-ю строчку рейтинга. Ее соседями в нем стали Fiat 500L и Ford EcoSport.

Первое место на рынке Европы осталось за Volkswagen Golf. За 10 месяцев 2017 года было продано 452,1 тысяча автомобилей, уточняет "Автостат".