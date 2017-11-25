МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Эксперты аналитического центра "Автостат" составили рейтинг из десяти самых продаваемых машин в Европе.

Лидером продаж, как и годом ранее, стал Volkswagen Golf: по итогам десяти месяцев этого года были проданы 452,1 тысячи экземпляров.

© Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Golf © Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Golf

Второе место у Renault Clio — "француза" выбрали 304,5 тысячи европейцев. Замыкает тройку еще одна модель Volkswagen — Polo, продажи которого упали на 7,1% до 303,6 тысячи автомобилей.

В пятерку также вошли Nissan Qashqai (244,9 тысячи) и Ford Fiesta (229 тысяч).

Больше всего темпы продаж росли у Volkswagen Tiguan: прирост на 41,9% по сравнению с прошлогодними показателями. Но в рейтинге эта модель занимает пока лишь седьмое место с 221,4 тысячи проданных экземпляров.

© Фото : Volkswagen Кроссовер Volkswagen Tiguan © Фото : Volkswagen Кроссовер Volkswagen Tiguan

Кроме того, в десятке самых популярных автомобилей оказались Skoda Octavia, Ford Focus, Opel Corsa и Peugeot 208.