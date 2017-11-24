Аналитики отметили спад продаж новых автомобилей в семи российских регионах

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Рост продаж новых легковых автомобилей по итогам января-октября наблюдается в подавляющем большинстве субъектов РФ, однако в семи регионах по-прежнему фиксируется спад, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"Наиболее критичная ситуация отмечена в Магаданской области — рынок здесь упал на 18,8%. В Чечне данный показатель составил 17,8%. В таких республиках Северного Кавказа, как Ингушетия и Кабардино-Балкария, падение рынка составило 13,6% и 11% соответственно. На Чукотке рынок снизился на 9,7%, а в Дагестане – на 6,8%. Наименьший такой результат отмечен в Ненецком автономном округе (-3,7%)", — отмечает "Автостат".
Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, в которой за 10 месяцев было продано 168,1 тысячи новых легковых автомобилей (рост на 2,8%). Рынок соседнего Подмосковья вырос значительнее – на 20,8% до 93,3 тысячи машин. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 79,3 тысячи машин (+16,3%). Как указывают эксперты агентства "Автостат", на долю трех столичных регионов приходится около 30% от всего российского рынка.
"У всех субъектов РФ, входящих в топ-30, отмечена положительная динамика рынка. Причем только у двух из них этот показатель составляет менее 10% — у Москвы (+2,8%) и Воронежской области (+9,2%). В остальных же представленных регионах наблюдается двузначный рост, а самый наибольший – в Кемеровской области (+35,2%)", — отмечает "Автостат".