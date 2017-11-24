В России предложили запретить водителям-новичкам управлять мощными машинами

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Правозащитная организация "Коллективная защита" предложила ограничить право на вождение транспортных средств мощностью более 150 лошадиных сил для водителей, чей стаж не превышает четырех лет, сообщает RT.

Авторы инициативы предполагают, что инициатива поможет уменьшить количество аварий, которые, как считают правозащитники, зачастую вызваны нарушениями скоростного режима.

"В основном виновниками таких ДТП становятся молодые, новоиспеченные водители, которые после сдачи экзамена на право управления ТС практически на следующий день садятся на автомобили повышенной мощности, к управлению которыми они абсолютно не готовы", — отметил адвокат Марат Аманлиев.

Юрист подчеркнул, что предлагаемые ограничения должны касаться исключительно транспортных средств категории B. Предложение направят в правительство 27 ноября.

В Госдуме готовы поддержать инициативу общественников, но с поправкой — ограничения следует вводить для водителей со стажем менее трех лет. По словам первого зампреда думского комитета по строительству и законодательству Михаила Емельянова, новички за рулем скоростных машин представляют опасность на дорогах.

"Конечно, законопроект необходимо хорошо сформулировать, выстроить четкий алгоритм. Например, я думаю, что ограничение нужно вводить для людей со стажем ниже трех лет. Считается, что за это время человек уже получает достаточно навыков", — сказал депутат в интервью RT.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр назвал инициативу недоработанной. По его мнению, мощность двигателя сама по себе не так важна в контексте аварийности.

"Не панацея — лошадиные силы, панацея — соотношение веса и мощности автомобиля. Я не делал бы такое ограничение — 150 л/с, а увеличил бы до 250. Может быть разная масса автомобилей. Опасен легкий, но не сверхмощный автомобиль", — заметил эксперт.

Например, потенциальную угрозу другим участникам дорожного движения могут представлять новички за рулем машин класса люкс, спорткаров. В то же время тяжелые внедорожники и кроссоверы, как правило, имеющие нормальное соотношение массы и мощности, для начинающих автомобилистов не опасны, добавил Хайцеэр.