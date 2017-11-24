"Россети" разработали устройства для подзарядки электромобилей на дому

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Государственная электросетевая компания "Россети" разработала технические решения для размещения зарядок для электромобилей внутри многоквартирных домов, сообщили РИА новости в пресс-службе "Россетей".

Во вторник правительство РФ опубликовало постановление, разрешающее заряжать электромобили в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения и стоянки транспорта. В "Россетях" отметили, что такое решение будет способствовать развитию зарядной инфраструктуры и популяризации электротранспорта в стране.

"ПАО "Россети" уже разработан целый ряд технических решений, которые позволяют размещать зарядные станции в непосредственной близости или внутри многоквартирных домов. Данные новшества позволят потребителям не только заряжать свои транспортные средства "под окнами", но и экономить за счет более дешевого тарифа на электричество в ночные часы", — отметили в компании.

Работающая в Москве "дочка" "Россетей" — МОЭСК — уже предложила устанавливать специальные уличные розетки для зарядки электромобилей около многоквартирных домов и в подземных паркингах. 80% владельцев электромобилей подтвердили, что им удобнее всего заряжать машину в конечных точках маршрута: возле дома или на работе, поясняли в МОЭСК.

"Россети" — оператор энергосетей в РФ — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет долей в 88,04% в уставном капитале компании.