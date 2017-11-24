Чем зима не шутит: пять зимних лайфхаков для автомобилистов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Снег, гололедица, сугробы — добро пожаловать, зима. Надеемся, что каждый автовладелец заранее подготовился к наступлению холодов, "обул" свою машину в зимнюю резину и залил незамерзающую жидкость стеклоомывателя. Или не залил? РИА Новости представляет подборку лайфхаков, которые не позволят автомобилистам остаться "без колес" в суровое время года.

Тепло

Самое главное зимой — не мерзнуть. В интернете можно найти много "за" и "против" прогревания автомобиля перед поездкой, но один факт остается неоспоримым — в движении автомобиль прогревается быстрее. Особенно если речь идет о компактных моторах, которые могут десятки минут работать на холостых оборотах, но так и не начать подавать теплый воздух в салон.

Другое дело, что машину после поездки необходимо остудить. Если вы на две-три минуты оставите дверь открытой, то температура в салоне сравняется с уличной, что позволит избежать образования наледи на ветровом стекле. Тем, у кого лобовое стекло обогревается при помощи нитей или пленки, беспокоиться не стоит, но даже в этом случае рекомендуется на ночь поднимать дворники. Часто днем температура воздуха гораздо выше, чем ночью, поэтому стеклоочистители легко могут примерзнуть намертво и придется потратить очень много времени для их обогрева.

Правильная парковка

Проблема с обледенением лобового стекла может решиться еще проще: знаете, где находится восток относительно дворовой парковки? Тогда ставьте машину лобовым стеклом в эту сторону света: утреннее солнце растопит лед еще до того, как вы сядете за руль, если, конечно, небо не затянуто тучами.

Не стоит парковаться зимой в лужах, так как к утру они могут промерзнуть насквозь, и колеса автомобиля окажутся заблокированными. Начнете крутить "баранку" слишком сильно — рискуете повредить рулевую рейку, так что сначала колеса лучше освободить из "плена".

Необходимый инвентарь

Во время обильных снегопадов не паркуйте машину на ночь вдоль проезжей части: автомобили коммунальных служб могут "запечатать" ее между тротуаром и дорогой так, что выкапывать придется не один час. Кстати, резиновые напольные коврики — отличный способ ускорить выезд из сугробов: просто бросьте их под каждое из буксующих колес рифленой стороной вниз.

Проворные снегоуборщики могут забаррикадировать транспортное средство даже во дворе жилого дома. Поэтому перед началом снегопадов лучше закинуть в багажник не только щетку, но и компактную лопату.

Помимо обязательных для каждого автомобиля аптечки и огнетушителя, на случай лютых морозов также важно иметь набор качественных проводов для "прикуривания" аккумулятора. Тысячи людей с этой проблемой уже сталкивались. Не пополняйте их ряды!

© Fotolia / garry_images Девушка очищает лобовое стекло автомобиля от снега © Fotolia / garry_images Девушка очищает лобовое стекло автомобиля от снега

В машину также не помешает положить теплый свитер и пару шерстяных носков: эти вещи могут оказаться спасительными в случае возникновения проблем с машиной в дальних поездках.

Незамерзайка

Расход незамерзающей жидкости зимой заметно возрастает, особенно в городах. Остаться без нее где-то в пути — опасно для жизни. Поэтому не заливайте в бачок всю жидкость до последней капли, оставьте пол-литра в канистре, и тогда сможете протянуть до ближайшей заправки или пункта продажи незамерзайки без необходимости останавливаться каждую минуту для очистки стекла от грязи.

Если летняя омывающая жидкость замерзла в бачке, — поезжайте в теплый гараж или на автомойку. Через некоторое время жидкость растает, и от нее можно будет избавиться и залить нужную.

Если зимой погода ожидается теплая, а поездка планируется дальняя, то незамерзающую жидкость можно разбавить водой. При минус пяти градусах по Цельсию объем незамерзайки, рассчитанной на температуру минус 20, можно легко увеличить вдвое при помощи обычной водопроводной или дистиллированной воды. В конце поездки важно не забыть снова обновить бачок, чтобы с наступлением морозов не пришлось опять искать гараж.

Шины

Сменив резину на зимнюю, удостоверьтесь, что ваши летние шины еще годны к эксплуатации. Об этом можно спросить у сотрудника шиномонтажа или самому измерить высоту протектора. Законодательно этот параметр для летних колес не регламентирован, но, согласитесь, зачем хранить в гараже покрышки, которые больше не будут использоваться?

Увы, но выбросить старую резину в России некуда! Пункты приема почти везде требуют денег за утилизацию, что полностью отбивает желание проявлять гражданскую сознательность и заботу об экологии. Один из древнейших способов применения старой резины — сделать из нее дачные клумбы. Старую шину можно вкопать в землю наполовину, выкрасить в разные цвета и получить оригинальную декоративную ограду.

Вариант второй — продать или отдать бесплатно. Удивительно, но даже на самую лысую шину с торчащим из нее кордом найдется покупатель и уж тем более — желающий забрать ее у вас бесплатно. Достаточно лишь разместить объявление на соответствующем сайте. Если колесо "убито" не окончательно, резину купят те, кто на новую тратиться никак не желает. Если колеса большого диаметра, скажем, от спорткара, то их с радостью заберут любители дрифта или малоимущие владельцы Porsche Cayenne.