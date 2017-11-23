УАЗ планирует выпустить кабриолет на базе модели Patriot

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. УАЗ рассматривает возможность выпуска кабриолета на базе модели Patriot, рассказал РИА Новости представитель компании.

Ранее в некоторых СМИ появилось фото автомобиля УАЗ Patriot с открытым верхом, который, как сообщается, власти Намибии получили для торжественных мероприятий.

Представитель компании подчеркнул, что именно этот образец УАЗ не выпускал, хотя машина и базируется на его агрегатной базе. В то же время источник, близкий к ситуации, говорит, что заказ прошел по линии Минобороны.

"Мы получили заказ на несколько таких машин от силовых ведомств стран ближнего зарубежья. Потенциально можно продавать несколько десятков таких машин в год. Но в любом случае это не будет серийная машина — она будет дорабатываться под каждый заказ индивидуально. Агрегаты при этом будут использоваться от обыкновенного серийного УАЗ Patriot", — объяснил представитель компании.

Сейчас УАЗ производит для экспортных рынков лишь небольшие партии модели Hunter с открытым верхом.