Стало известно, сколько будет стоить новый электрогрузовик Tesla

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Tesla Inc. объявила предварительную стоимость нового электрического грузовика; в зависимости от запаса хода цена составит от 150 тысяч долларов, следует из информации на сайте компании.

Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов. Для заказа таких электрогрузовиков покупателям необходимо внести предоплату в размере 20 тысяч долларов. Кроме того, клиенты смогут заказать автомобиль специальной модификации — Founders Edition за 200 тысяч долларов.

На прошлой неделе Tesla представила прототип электрического грузовика Tesla Semi. Глава компании Илон Маск лично прибыл на мероприятие в кабине одной из фур, представленных в калифорнийском Хоторне. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.

Компания также сообщала, что новый электрогрузовик будет оснащен автопилотом и сможет окупиться за два года. Отмечалось, что максимальное расстояние поездки на грузовике составляет более 800 километров, а всего полчаса подзарядки позволят Tesla Semi преодолеть расстояние в 650 километров. Компания отметила, что 80% перевозок сейчас не превышают 400 километров.