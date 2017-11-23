Стало известно, сколько будет стоить новый электрогрузовик Tesla

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Tesla Inc. объявила предварительную стоимость нового электрического грузовика; в зависимости от запаса хода цена составит от 150 тысяч долларов, следует из информации на сайте компании.
На прошлой неделе Tesla представила прототип электрического грузовика Tesla Semi. Глава компании Илон Маск лично прибыл на мероприятие в кабине одной из фур, представленных в калифорнийском Хоторне. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.
Компания также сообщала, что новый электрогрузовик будет оснащен автопилотом и сможет окупиться за два года. Отмечалось, что максимальное расстояние поездки на грузовике составляет более 800 километров, а всего полчаса подзарядки позволят Tesla Semi преодолеть расстояние в 650 километров. Компания отметила, что 80% перевозок сейчас не превышают 400 километров.