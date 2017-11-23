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Авто

На зарядку становись: как распознать кончину автомобильного аккумулятора

08:0023.11.2017
(обновлено: 08:12 23.11.2017)
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© Depositphotos / jarihПрикуривание аккумулятора от другого автомобиляПрикуривание аккумулятора от другого автомобиля
© Depositphotos / jarih

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. В русском языке есть много словосочетаний, которыми водители описывают ситуацию с неудачным запуском двигателя автомобиля. Одно из них — "аккумулятор сдох". Именно этот важный элемент машины чаще всего заставляет людей мерзнуть в зимнюю стужу и стоять у дороги с протянутыми проводами. РИА Новости попросило автомобильных экспертов рассказать о типичных проблемах "главной батарейки" современного транспорта и способах их устранения.

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Механик общается с клиентом в автосервисе
© Fotolia / Photographee.eu
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В интернете есть множество магазинов, где автовладельцу подскажут, какая аккумуляторная батарея (АКБ) подходит именно для его автомобиля. Но даже в автоматизированные системы по подбору товара часто вкрадываются ошибки, не говоря уже о советах продавцов, которые при всем желании редко запоминают огромный список марок, моделей и разновидностей батарей.

Первое, на что стоит обратить внимание, — емкость аккумулятора. "При производстве автомобиля завод-изготовитель устанавливает АКБ с теми или иными характеристиками в зависимости от расчетов инженеров-конструкторов, — рассказывает Александр Лобов, директор по сервису "Авилон. Rolls-Royce". — При замене штатной батареи на другую со значительно меньшей емкостью запуск автомобиля при отрицательных температурах будет существенно затруднен, при движении в плотном трафике с большим количеством включенных бортовых потребителей напряжение бортовой сети также будет низким, что приведет к быстрому разряду аккумулятора. При установке АКБ большей емкости основными проблемами станут нехватка заряда и повышенная нагрузка на генератор, что вскоре приведет к его поломке".

"Еще один параметр — пусковой ток, или ток холодной прокрутки, — говорит Павел Кузнецов, шеф-тренер дилерского центра "РОЛЬФ Юг". Чем этот параметр выше, тем лучше аккумулятор будет заводить двигатель зимой, но одновременно с этим увеличится нагрузка на щеточно-коллекторный узел стартера, что снизит его ресурс. Если ток холодной прокрутки меньше штатного, при низких температурах двигатель может вообще не запуститься. Поэтому на данный параметр стоит обращать особое внимание".

© Depositphotos / svedoliverАвтомобильный аккумулятор
© Depositphotos / svedoliver
Автомобильный аккумулятор

Часто покупатели ошибаются с размерами — и батарея оказывается шире, уже, а иногда даже выше, чем предусмотренная для нее ниша. В последнем случае можно даже промять капот, сиденье или фальшпол багажника в зависимости от того, где в машине находится АКБ. Нередко путают полярность, и тогда провода на клеммы уже не накинуть, но даже если все подобрано правильно, проблемы могут возникнуть с креплением. В последнем случае тяжелый аккумулятор будет издавать неприятные звуки во время резких маневров, да и вообще может повредить подкапотное пространство. Чтобы избежать этого, лучше приехать в магазин и сравнить свою батарею с приобретаемой. Вопрос в том, когда это надо делать?

Дай знать

При нормальной эксплуатации срок жизни любого современного аккумулятора превышает гарантийный срок почти всех автомобилей. Во время планового техосмотра на сервисе официального дилера, скорее всего, проверят состояние батареи и даже клеммы смажут, но ведь между ТО проходит целый год, или 10-20 тысяч километров. А если владелец решил заботиться о машине самостоятельно?

"Российские ГОСТы 959-91 и ГОСТ 959-2002 требуют, чтобы срок работы обслуживаемых аккумуляторов составлял не менее двух лет при пробеге не более 90 тысяч километров. Для необслуживаемых — четыре года при пробеге до 100 тысяч", — рассказывает Павел Кузнецов.

Обслуживаемые аккумуляторы сейчас — вымирающий вид, их на современных машинах уже не найти. "Срок службы современной автомобильной батареи напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Например, при ежедневных поездках в смешанном цикле движения и пробеге не менее 50 километров в день АКБ сможет прослужить в среднем пять лет", — считает Александр Лобов.

Автомобили марки Audi
© Фото : Audi
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Еще большей лотерей является покупка подержанной машины, когда покупатель вообще не в курсе, как она эксплуатировалась и что с ее аккумулятором. По мнению Александра Лобова, самый надежный вариант распознать необходимость замены АКБ — это протестировать ее при помощи специального устройства либо на сервисе. Если этого сделать не удалось, то о скорой кончине батареи будет сигнализировать некорректная работа электрических систем сразу после запуска мотора или индикация неисправностей на щитке приборов. "Первым же симптомом, как правило, является затрудненный пуск двигателя: стартеру нужно больше времени, чтобы вывести ДВС на нужные обороты", — уточняет Павел Кузнецов.

Ой, мороз, мороз

В теплые летние дни даже старый полудохлый аккумулятор способен завести автомобиль. Но если на улице минус, а еще хуже — сильный минус, то ситуация кардинально меняется. Даже новенькая АКБ в таких условиях может дать сбой.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАвтомобиль на одной из улиц района Жулебино в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Автомобиль на одной из улиц района Жулебино в Москве

"Все зависит от того, как хранился аккумулятор на складе, — утверждает Павел Кузнецов. — Если не соблюдался регламент хранения и не осуществлялась его своевременная подзарядка, то ресурс такого аккумулятора значительно снижается, что негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках". На запуск также могут повлиять неисправности электрики автомобиля или агрегатов, которые отвечают за пуск мотора.

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Если машина долгое время стояла без движения в холодную погоду, то происходит саморазряд аккумулятора. Небольшое количество энергии потребляют электронные системы машины, поэтому периодический запуск двигателя, по мнению Павла Кузнецова, — это один из способов поддержания заряда АКБ. "Во время длительного простоя есть еще несколько вариантов сохранить батарею исправной: снять ее и отнести на зарядку, проехать не менее восьми часов в смешанном режиме движения или подключить поддерживающее устройство Battery Conditioner на все время, пока автомобиль не эксплуатируется. Также существует вариант съема плюсовой или минусовой клеммы с АКБ или отключение прерывателя "массы", — добавляет директор по сервису "Авилон. Rolls-Royce".

По мнению Александра Лобова, если аккумулятор исправен и машина постоянно используется, то таскать его домой на ночь даже при сильных морозах нет никакого смысла. "Однако в морозную погоду шансов запустить двигатель с аккумулятором, принесенным из дома, больше. Ведь чем ниже температура АКБ, тем меньше ее емкость и способность отдавать ток. А если аккумулятор замерзнет до кристаллизации электролита, то батарее одна дорога — на свалку", — говорит Павел Кузнецов.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМужчина "прикуривает" аккумулятор от другого автомобиля
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина "прикуривает" аккумулятор от другого автомобиля

Если аккумулятор все же вышел из строя и уже не может завести автомобиль, то не стоит бояться использовать провода для "прикуривания". "Если соблюдать разумные правила техники безопасности и не путать плюс с минусом, то такой метод безопасен, — уверен Павел Кузнецов. — Как правило, все производители в руководстве по ремонту описывают данную процедуру".

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С этим мнением согласен и другой эксперт. "Противников "прикуривания" хватает, но лично мое мнение — данная процедура не представляет никакой опасности для обоих автомобилей, — рассказывает Александр Лобов. — Важно следовать определенной методике. Во-первых, АКБ должна находиться в разряженном состоянии недолгое время. Если батарея "померла" давно, то в ней начинается сульфатация плюсовых пластин, которая снижает ресурс батареи или полностью выводит ее из строя. Такой аккумулятор нужно заряжать не менее 24 часов, он, скорее всего, наберет заряд, но емкость такой батареи уже не будет соответствовать заявленным характеристикам. Во-вторых, подсоединение проводов необходимо производить при выключенном двигателе и зажигании автомобиля, с которого будет осуществляться "прикуривание". В-третьих, после соединения нужно завести исправный автомобиль и дать ему поработать на холостом ходу 15-20 минут. Затем нужно заглушить мотор и попытаться завести неисправную машину, не снимая проводов".

Куда мир катится

Чем современнее автомобиль, тем больше на его борту потребителей энергии. Проблему дефицита электричества производители попытались решить при помощи аккумуляторов нового типа — AGM. Однако менять один тип АКБ на другой, если это не предусмотрено заводом-изготовителем, не рекомендуется. Как правило, аккумуляторами нового типа оснащают автомобили с функцией старт-стоп. Обычный кислотный аккумулятор не способен обеспечить корректную работу этой системы и быстро выйдет из строя.

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Среди преимуществ AGM перед кислотными аккумуляторами Павел Кузнецов прежде всего выделяет устойчивость батарей нового типа к вибрациям, высокий пусковой ток (в среднем он выше на 50-70%), устранение проблемы глубокой разрядки, возможность транспортировки и эксплуатации практически в любом положении, а также высокий срок службы — от пяти до 12 лет. Среди недостатков эксперт отметил более высокую стоимость по сравнению с традиционными аккумуляторами на жидком электролите, недопустимость зарядки повышенным напряжением и необходимостью применения специфических зарядных устройств.

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