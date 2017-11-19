Немецкие эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Немецкая Ассоциация технического надзора (TUV) опубликовала рейтинг надежности легковых автомобилей.

Эксперты проанализировали данные около 10 миллионов реальных техосмотров, проведенных с июля 2016 по июнь 2017 года. Итоговый показатель модели (всего их 225 — самые популярные машины в Европе) высчитывается по доле серьезных неисправностей, например, дефектов двигателя, трансмиссии, шасси, подвески, тормозной и выхлопной систем.

В результате самым надежным среди двух- и трехлетних авто был признан Mercedes-Benz SLK. Вторым по надежности стал Volkswagen Golf Sportsvan, третье место поделили еще два Mercedes — B-класс и GLK.

В возрастной категории от четырех до пяти лет лидируют Mercedes-Benz B-класса, Porsche 911, Mazda CX-5 и Audi Q5.

Самым безопасной машиной шести-семилетнего возраста эксперты назвали Porsche 911. В список также вошли Audi Q5 и TT, Honda CR-V и Mazda третьей серий.