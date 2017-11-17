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Tesla может? Почему гиперкару и электрофуре Маска далеко до супергероев

13:4917.11.2017
(обновлено: 14:20 17.11.2017)
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© REUTERS / TeslaГлава компании Tesla Илон Маск на презентации автомобиля Roadster 2Глава компании Tesla Илон Маск на презентации автомобиля Roadster 2
© REUTERS / Tesla

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Гиперкар Tesla Roadster второго поколения и электрический грузовик с функциями автопилота Tesla Semi. Илон Маск в четверг в Калифорнии представил новинки автомобильного подразделения своей империи. РИА Новости выяснило, каковы перспективы этих автомобилей и насколько можно верить словам эпатажного руководителя компании из Кремниевой долины.

Очень-очень-очень быстрый?

Грузовик Tesla Semi
© REUTERS / Tesla
Новинки Tesla появятся на российских дорогах, считает автоэксперт
Tesla Roadster — это самый первый автомобиль, с которого началось триумфальное шествие высокотехнологичной американской компании. Тогда машина представляла собой британский родстер Lotus Elise, в котором двигатель внутреннего сгорания был заменен на электрический, а вместо бензобака установлены литий-ионные аккумуляторы.

Второе поколение модели хоть и сохранило название, но сменило форму — это был уже далеко не родстер, а типичная тарга. В настоящее время самым известным представителем такого типа кузова является спорткар Porsche 911 Targa. 

На презентации Илон Маск заявил, что новый Tesla Roadster оснащен тремя электромоторами с суммарным крутящим моментом в 10 тысяч Ньютон-метров, а также батареями емкостью 250 киловатт-часов. С места до 60 миль в час (в европейских цифрах — до 96 км/ч) автомобиль будет ускоряться за 1,9 секунды, до 160 км/ч — за 4,2 секунды, а максимальная скорость составит 400 км/ч. После этих слов разработчики традиционных гиперкаров Ferrari, Lamborghini, Porsche и прочих должны, по идее, в срочном порядке писать заявления об увольнении по собственному желанию, но не каждому слову Илона Маска стоит безоговорочно верить.

© REUTERS / TeslaАвтомобиль Tesla Roadster 2
© REUTERS / Tesla
Автомобиль Tesla Roadster 2

"Меня, как человека с техническим образованием, удивляет возможность автомобиля разгоняться с нуля до 60 миль в час за 1,9 секунды. Эта цифра близка или уже находится за пределами физических возможностей машины, — считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. — Дело в том, что шины способны обеспечивать определенный коэффициент сцепления с дорожным покрытием. Особенно когда мы говорим о традиционном типе привода, то есть когда машина приводится в движение через колеса, а не посредством ракетного двигателя. Скорее всего, эта цифра достигнута на определенных шинах — сликах, при определенной температуре и на особом покрытии".

© REUTERS / TeslaАвтомобиль Tesla Roadster 2
© REUTERS / Tesla
Автомобиль Tesla Roadster 2

В США проходят гоночные соревнования на ускорение, в которых участвуют особые автомобили — дрэгстеры. Машины буквально рвут с места, но для этого их колеса "обуты" в слики, а трассу, на которой проходит гонка, покрывают специальным клеевым составом для обеспечения очень сильной адгезии. Разогнаться при других условиях до таких скоростей невозможно, даже если у суперкара под капотом будут две тысячи лошадиных сил, — он просто взлетит в воздух.

"Пока Tesla Roadster порождает больше вопросов, чем ответов, — продолжает Максим Кадаков. — Одно можно сказать с уверенностью: такой автомобиль будет очень дорогим — самым дорогим из всей легковой линейки марки. Цена будет точно не ниже уровня традиционных спорткаров со схожими характеристиками, вроде Ferrari или Lamborghini. Речь о двух-трех сотнях тысяч долларов США".

Тянет-потянет, до заправки дотянет

Второй премьерой на пресс-конференции стала "беспилотная фура" Tesla Semi. Это событие смело можно назвать долгожданным, ведь откладывалось оно несколько месяцев. Однако подробных характеристик, как это обычно случается с Tesla, представлено не было — только выдающиеся.

© REUTERS / TeslaГрузовик Tesla Semi
© REUTERS / Tesla
Грузовик Tesla Semi

Так, запас хода Semi составит от 500 до 800 километров, разгон с места до 96 км/ч займет 20 секунд, причем с полным прицепом. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления тяжеловеса составил 0,36, что для машины таких размеров действительно является впечатляющим показателем. Для заряда батарей до 80% потребуется всего полчаса, что идеально для любого дальнобойщика: за это время он сможет передохнуть.

© REUTERS / TeslaГрузовик Tesla Semi
© REUTERS / Tesla
Грузовик Tesla Semi

"Пока это только прототип, который еще предстоит испытывать, ходовой макет, если хотите. Все его описания — только словесные. На автосалонах иногда показывают концепт-кары, которые представляют собой скорлупу, а внутри маленькие батарея и электромоторчик. Они установлены только для того, чтобы прототип не нужно было толкать руками на стенд", — рассказывает главный редактор журнала "За рулем".

На пресс-конференции Илон Маск заявил, что управляться фура будет не хуже спорткара. Опять преувеличение, хоть и близкое к истине. Расположение в полу батарей, а электромоторов — на задних осях тягача позволило добиться низкого центра тяжести. И да, тут Маск прав: управляться она должна лучше любой другой фуры и не хуже легкового автомобиля.

© TeslaБатарейные блоки Tesla Semi
© Tesla
Батарейные блоки Tesla Semi

Однако это накладывает на грузовой автомобиль и ряд существенных ограничений: батареи и двигатели, защитные пластиковые кожухи  спереди и по бокам тягача расположены очень низко — все это делает фуру пригодной для эксплуатации исключительно по идеальным дорогам. "Шаг" влево, "шаг" вправо, наезд на любой небольшой предмет на проезжей части — и весь красивый пластик разлетится в разные стороны.

Да и про "беспилотность" Semi говорить пока еще рано. Это будет лишь функция, которая сейчас есть во всех современных электрокарах Tesla, но при этом она никак не отменяет участие человека в управлении машиной.

© REUTERS / TeslaГрузовик Tesla Semi
© REUTERS / Tesla
Грузовик Tesla Semi

"Согласно конвенции о дорожном движении, в любом автомобиле должен быть либо водитель, либо человек, его заменяющий. Пока ни в США, ни в Европе никому не дано право ездить на полном автопилоте, — утверждает Максим Кадаков. — Сейчас эти вопросы только рассматриваются. В грузовике Tesla Semi водитель должен будет находиться в обязательном порядке. Там будет функция автопилота, но ни через год, ни через два без водителя он не поедет. Автопилот будет нужен для того, чтобы предотвратить ДТП: например, водитель уснул, перестал нажимать на педали, и фура распознает это. Функция не позволит съехать на соседнюю полосу или в кювет и сама применит экстренное торможение. Так будет еще долго: когда автопилот есть, но человек с водительскими правами обязан находится внутри за рулем".

Время, деньги

Проведение презентации сразу двух моделей одновременно, неоднократный перенос сроков премьеры грузовика Semi, а также проблемы с запуском в серийное производство электрокаров Tesla Model 3 говорит о том, что у компании накопились серьезные финансовые трудности. При этом Илон Маск снова пообещал невозможное: наладить серийный выпуск нового суперкара Roadster в 2020 году, а фуру начать производить и продавать и вовсе на год раньше.

© REUTERS / Alexandria SageПрезентация автомобиля Tesla Roadster 2
© REUTERS / Alexandria Sage
Презентация автомобиля Tesla Roadster 2

"Tesla вот уже несколько лет приносит одни убытки, поэтому Илону Маску нужно искать новые источники финансирования и поддерживать свое реноме. Именно это он и делает, — считает Максим Кадаков. — С технической точки зрения выпустить в 2019 году один-два или несколько грузовиков не составит труда. Однако речь о серийном производстве заводить пока рано: Маск еще не решил проблему с выпуском батарей для своих электрокаров. Эта проблема вообще не решена даже на мировом уровне. Это дорого, очень грязно с точки зрения экологии, даже его гигафабрика не способна пока обеспечить спрос".

Но Tesla не сдается: на очереди презентации электрического автобуса и грузового автомобиля с самым любимым всеми американцами типом кузова пикап.

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