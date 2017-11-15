Гори, гори ясно: почему ксеноновые фары исчезнут, а галогенные будут вечно

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Ксеноновые, светодиодные, галогенные, лазерные — разновидностей головной оптики автомобиля на сегодняшний день появилось столько, что разобраться в этом многообразии способен уже не каждый. Даже самая востребованная на сегодняшний день диодная оптика для одной и той же модели может предлагаться нескольких видов. РИА Новости вместе с экспертами автомобильной отрасли выяснило, в чем плюсы и минусы фар современных машин.

"Вечные" галогенки

Лампочкам галогенного типа уже несколько десятков лет, но до сих пор они остаются в строю. Ими в базовой комплектации оснащается весь массовый сегмент: некоторые автопроизводители исключили из списка дополнительных опций даже ксенон, заменив его на светодиодные фары, но только не галогенки.

"Лампы галогенных фар в зависимости от производителя могут отличаться по типам цоколя", — рассказывает Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". Самыми распространенными являются H7: этот тип ламп используется как для ближнего, так и для дальнего света. Также популярны лампы с цоколем H4, иногда применяются H2 и H1. Лампы H3 используются только в противотуманных фарах.

"Есть галогенные фары, где свет фокусируется через рефлекторный отражатель, а есть линзованные, когда свет напрямую направляется на линзу, и с помощью нее происходит фокусировка", — отмечает Игорь Кузнецов, старший инженер дилерского центра "РОЛЬФ Юг".

© Фото : Lada Галогенная фара Lada Granta © Фото : Lada Галогенная фара Lada Granta

Несмотря на внушительный возраст галогеновых фар, производители постоянно модернизируют лампочки, увеличивая срок их службы, яркость, температуру свечения и другие показатели. Но самое главное их преимущество — дешевизна. Обычная лампочка H7 стоит всего несколько сотен рублей, яркая и долговечная — одну-две тысячи.

Прощай, ксенон?

Впервые ксеноновые фары представила компания Hella, а первым их носителем в 1991 году стал представительский седан BMW 7 Series. С тех пор популярность этого типа головной оптики автомобиля только росла. В последнее время газоразрядными лампами, пусть и за доплату, оснащают даже самые дешевые модели машин. Однако дальнейшая судьба ксеноновых ламп остается под большим вопросом, и вот почему.

Ксенон дорог как в установке, так и в обслуживании. При загрязнении корпуса его свет рассеивается неправильно и может освещать проезжую часть неэффективно, а также слепить водителей. Поэтому в России и Европе почти все газоразрядные фары должны комплектоваться омывателем и корректором угла наклона.

"Ксеноновые фары лучше галогенных, так как светят более чем в два раза сильнее и при этом потребляют на 20 процентов меньше энергии, а срок их службы выше в три-четыре раза, — говорит Дмитрий Парбуков. — В одной из конструкций фар для ближнего света используется газоразрядная лампа, а для дальнего — галогенная. При оснащении автомобиля биксеноновыми фарами одна газоразрядная лампа в фаре служит источником как ближнего, так и дальнего света. Переключение с одного света на другой осуществляется посредством изменения положения заслонки. Также встречаются фары с ксеноновыми лампами с меньшим или большим световым потоком. В комплектации с меньшим световым потоком (до 2000 люменов) автомобили в базовой комплектации не оснащены омывателем и автоматическим корректором фар".

При выходе из строя одной фары рекомендуется менять и вторую, так как со временем ксенон меняет цвет. Кстати, разный цвет левой и правой фар является первой причиной для беспокойства за дальнейшую судьбу ксенона. "При комплектации машины ксеноном чаще выходят из строя лампы, а реже — блоки розжига", — уточняет Дмитрий Парбуков. Стоимость замены ксеноновых ламп зависит от конкретной машины: у дилеров это будет стоить более десяти тысяч рублей, а если производить замену самому, то одна лампочка обойдется в четыре-семь тысяч рублей. Неоригинальные аналоги обойдутся вдвое дешевле, но их срок службы и качество освещения — своего рода лотерея. "Работать блок ксенона без лампы "не любит", и при долгой езде с неисправной лампой может выйти из строя сам блок. В итоге ремонт становится вдвое дороже", — отмечает Игорь Кузнецов. В современном автопроме ксенон постепенно исчезает, а его место занимают светодиодные фары.

Светодиодный мейнстрим

Первым носителем светодиодов в 2007 году стал представительский седан Lexus LS600h. Новые фары, потребляющие минимум энергии и обеспечивающие прекрасное освещение, стали отличным дополнением к "зеленому" облику гибридной модели из Японии. В отличие от того же ксенона светодиодная оптика очень быстро просочилась и в массовый сегмент: в 2012 году в блоках фар третьего поколения городского хетчбэка SEAT Leon находились исключительно светодиоды. Сейчас такие фары встречаются повсеместно.

© Фото : Mercedes-Benz Светодиодная фара Mercedes-Benz, состоящая из 84 светодиодов © Фото : Mercedes-Benz Светодиодная фара Mercedes-Benz, состоящая из 84 светодиодов

"Лучшие фары — светодиодные, — утверждает Константин Епанешников, директор департамента сервиса и запчастей "Авилон" Volkswagen. — Они хороши низкими потреблением энергии и выделением тепла, более ярким световым потоком, не требуют обслуживания и дополнительных инвестиций. Низкое потребление энергии позволяет экономить топливо и повышать экологичность автомобиля, а также безопасность".

Сейчас светодиодную оптику предлагают для огромного количества моделей, но не вся она одинаково хороша. Некоторые премиальные автопроизводители оснащают свои модели светодиодными фарами в базовой комплектации, а за доплату предлагают матричный свет. Он состоит из нескольких блоков с диодами, которые могут включаться как вместе, так и по отдельности. Благодаря этому машина может отключать конкретные пучки света, чтобы не слепить водителей встречных автомобилей, но при этом освещать все остальное пространство перед собой. Правильно светить таким фарам могут помогать встроенные в автомобиль камеры, навигационная и прочие современные системы.

"В обычных светодиодных фарах свет от светодиода фокусируется через линзу, а в матричных множество светодиодов собраны в матрицу. В технологии Matrix Beam свет направлен на зеркало, которое его отражает в сфокусированном виде", — говорит Игорь Кузнецов.

"Матричные фары более совершенны. Они позволяют исключить ослепление встречных транспортных средств, световой пучок как бы огибает идущий впереди автомобиль, при этом водитель лучше видит ситуацию на дороге, — рассказывает шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". — Если сравнивать светодиодные фары с галогеновыми, то светодиодные потребляют всего 15 процентов энергии, которая требуется галогенкам. Ресурс светодиодов в фарах составляет свыше 100 тысяч часов. Для сравнения: ресурс ксеноновых ламп — около двух тысяч часов, галогенных — тысяча. Цветовая температура в светодиодных фарах относительно ксеноновых и галогенных ближе к дневному свету, что комфортнее для восприятия и меньше утомляет глаза. По множеству показателей светодиодная фара превосходит ксеноновые и галогенные лампы".

© Фото : Mercedes-Benz Светодиодная фара Mercedes-Benz E-Class © Фото : Mercedes-Benz Светодиодная фара Mercedes-Benz E-Class

По мнению экспертов, светодиодные фары выходят из строя крайне редко и, как правило, в результате механического воздействия. "Есть компоненты в светодиодных фарах, для которых предусмотрена их замена в случае выхода из строя, но по опыту могу сказать, что данные компоненты надежны, а случаи их замены единичны", — отмечает Дмитрий Парбуков.

Единственным минусом светодиодных фар является их цена. "При выходе из строя светодиодной фары меняется модуль со светодиодами", — говорит Константин Епанешников. По словам Игоря Кузнецова, для премиум-бренда цена такого ремонта может доходить до нескольких сотен тысяч рублей.

Однако так будет не всегда, и по мере развития технологий, увеличения спроса и предложения, а также налаживания массового выпуска диодных фар их стоимость будет снижаться. Уже сейчас светодиодные фары от сторонних производителей можно заказать даже на внедорожник Lada 4x4.

Разрезая темноту лазером

Лазерные фары почти одновременно показали BMW и Audi на спорткарах i8 и R8 соответственно. Их выход в массовый сегмент пока полноценно не состоялся, исключение — представительский седан BMW 7 Series.

"Лазерные фары — это следующий этап развития автомобильной светотехники. В них установлено несколько мощных светодиодов, они светят дальше, ярче и потребляют меньше энергии, — рассказывает Константин Епанешников. — При этом они занимают меньше места, что позволяет сделать более компактным сам блок фары".

© Фото : BMW Автомобиль BMW 7 © Фото : BMW Автомобиль BMW 7

"Среди преимуществ — большая дальность освещения (до 600 метров) и четкая светотеневая граница. Функций, которые можно реализовать с помощью этих фар, множество. К примеру, взаимодействие с пешеходами — помощь и предупреждение, маркировочный свет — подсветка пешеходов и животных на проезжей части, точное затемнение встречных и попутных автомобилей.

Однако цена такой оптики пока слишком высока, чтобы говорить о ее доступности. Да и не все автопроизводители поддерживают идеи Audi и BMW, ведь потенциал обычных светодиодов еще до конца не исчерпан.

Одно на другое

Менять один тип на другой, если он не предусмотрен заводом-изготовителем, увы, не получится. Согласно части 3 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, за это можно лишиться прав на 6-12 месяцев, а также самих фар, которые подлежат конфискации.

Да и с технической точки зрения менять галогенные фары на светодиодные — затратное дело. Дооборудование повлечет за собой установку дополнительных компонентов вроде блоков управления, а также изменение их программного обеспечения. В случае с ксеноном придется дооснащать автомобиль автоматическим корректором и омывателями фар.