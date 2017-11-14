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Не плачь, "Маруся"! Сибирский бизнесмен хочет возродить спорткары Marussia

08:0014.11.2017
(обновлено: 08:15 14.11.2017)
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© Фото : предоставлено VIP-ServiceАвтомобиль Marussia B1Автомобиль Marussia B1
© Фото : предоставлено VIP-Service

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Шесть суперкаров российской марки Marussia были выкуплены и перевезены в Новосибирск. Сибирский предприниматель Александр Сердцев надеется не только восстановить автомобили и поставить их на учет в ГИБДД, но даже ведет переговоры с итальянским инвестором о возрождении бренда. РИА Новости связалось с бизнесменом и выяснило, зачем были куплены машины и каковы шансы "Маруси" снова заставить мир говорить о себе.

Меценат из Сибири

Цех сборки автомобилей Лада Нива, Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Игорь Агеенко
На электротяге и с автопилотом: какое будущее ждет отечественный автопром
Александр Сердцев — совладелец техцентра по обслуживанию люксовых автомобилей. Основная специализация — ремонт и тюнинг машин премиальных марок вроде Porsche, Bentley, Ferrari и Rolls-Royce. Почему вдруг "Маруся"? Оказывается, в 2011 году компания Александра стала первым и единственным официальным дилером Marussia Motors. В 2014 году автопроизводитель объявил себя банкротом — и дальше планов по строительству автосалона дело не пошло. Но любовь к спорткарам российской марки до сих пор не дает Александру покоя.

"В 2011-2012 годах, будучи первым да и единственным официальным дилером Marussia Motors, мы проводили тест-драйвы спорткаров в Новосибирске. Если бы запуск бренда оказался удачным, мы бы стали официальным дилером марки", — рассказывает Александр Сердцев.

В 2013 году VIP-Serviсe удалось стать официальным дилером тайваньского автопроизводителя Luxgen, однако в 2014 году и эта компания свернула свои продажи на территории России.

Великолепная семерка

"С Marussia я связан давно, эти автомобили мне нравятся как технически, так и по дизайну. Именно поэтому я и мой партнер решили выкупить шесть автомобилей, которые находились во владении у частных лиц. Теперь у нас есть купе B1 и B2, спидстер B1, каркас и колеса купе B3 и кроссовер F1. Сколько они стоили, сказать не могу, это коммерческая тайна, — продолжает Александр Сердцев. — Как эти машины попали к их бывшим владельцам, я не знаю: кто-то выкупал металлолом при разграблении завода Marussia Motors, где-то приобрели каркас, где-то двигатель, где-то карбон. Еще одна "Маруся" была куплена VIP-Service в 2015 году".

© Фото : предоставлено VIP-ServiceАвтомобиль Marussia B1
© Фото : предоставлено VIP-Service
Автомобиль Marussia B1

По словам Сердцева, наиболее близкая к запуску машина — купе B2: "Она почти вся укомплектована, мы кое-что хотим изменить по дизайну, так как это была одна из первых выпущенных "Марусей" моделей. Скорее всего, придется поменять пороги".

Marussia F2 — это прототип кроссовера, представленный в Москве в 2010 году. За два года планировалось собрать 300 внедорожников, но в результате концепт так и остался в единственном экземпляре. "У автомобиля есть ходовая часть и даже салон, но собранный на скорую руку в виде прототипа", — объясняет Александр.

© Фото : предоставлено VIP-ServiceКроссовер F2
© Фото : предоставлено VIP-Service
Кроссовер F2

Купе B3 планировалось оснастить 500-сильным мотором V8, что вывело бы марку в разряд производителей настоящих суперкаров. Однако дальше каркаса и колес дело не пошло. Именно в таком виде Marussia B3 и прибыл в Новосибирск. "Если мы что-то и сможем с ним сделать, то это будет нескоро", — отметил гендиректор VIP-Service.

© Фото : предоставлено VIP-ServiceАвтомобиль Marussia B1
© Фото : предоставлено VIP-Service
Автомобиль Marussia B1

"Пока мы делаем ставку на восстановление, приведем машины в надлежащее техническое состояние, где-то что-то поменяем, в каких-то экземплярах подправим проводку. Перемены вряд ли будут значительными: в основном вся конструкция останется в оригинальном виде, — уверяет Александр Сердцев. — Все автомобили поступили к нам без госномеров, и придется получать в НАМИ сертификаты, для того чтобы их можно было использовать на дорогах общего пользования. Если машины не удастся оформить, сделаем музей и будем показывать людям, каким мог бы стать отечественный автопром, если бы не ряд нерешенных финансовых вопросов".

Российский спорткар Marussia. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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В Новосибирске спорткару Marussia B1 оторвало колеса после ДТП

Однако благие идеи могут также стать и выгодным финансовым вложением. В 2015 году VIP-Service приобрел первый экземпляр Marussia B1 c атмосферным 300-сильным мотором Nissan V6 VQ35. Сумма сделки не разглашается, но, по словам Сердцева, в конце 2015 года, когда началась реставрация машины, к нему обратились частные лица из Германии, предложившие за нее 260 тысяч евро. Продавать ее не стали; в 2016 году на ярко-красной "Марусе" лопнуло заднее колесо и автомобиль попал в ДТП. За рулем находился сын Александра — к счастью, молодой человек не пострадал.

"Это был первый и единственный реальный краш-тест Marussia, — рассказывает Александр Сердцев. — Технически машина пострадала несильно, сейчас почти восстановлена. Она ездит, все работает нормально, осталось ее покрасить. Хотели закончить все работы к весне 2017 года, но из-за загруженности сервиса пока не доделали — наши клиенты для нас на первом месте. Как покрасим — приступим к сборке".

Остаться в живых

По словам Александра Сердцева, еще шесть или семь "Марусь" находятся сейчас в частном владении. Одна из моделей — B1-6 — является собственностью главного конструктора Игоря Ермилина и хранится в Московском музее транспорта на улице Рогожский Вал. Во время посещения музея корреспондентом РИА Новости один из сотрудников назвал ее неудобной и очень низкой: чтобы загнать автомобиль на место экспозиции, пришлось подкладывать под колеса деревянные рейки.

© РИА Новости / Михаил ФомичевОткрытие первого автосалона компании Marussia Motors
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Открытие первого автосалона компании Marussia Motors

Еще один из спорткаров осел в США. Купе B1-2 белого цвета, судя по записи в социальной сети Drive2, находится во владении у пользователя под ником Lovepsy. Приобрести спорткар нынешний владелец хотел еще в те времена, когда на Тверской в Москве был открыт первый и единственный в России шоу-рум Marussia. Из-за проблем в компании предоплата за автомобиль была возвращена, но в конце лета 2016 года автор сообщения все же смог приобрести эту "Марусю". Чтобы машина начала ездить, потребовалось купить новый двигатель.

Восстание машин

Недолгая история компании Marussia Motors — это череда громких заявлений основателей и неподтвержденных слухов от средств массовой информации. Главным идеологом проекта выступил шоумен Николай Фоменко, а основным инвестором — Андрей Чеглаков, который в начале 1990-х наладил производство и продажу игровой приставки Dendy. Именно Чеглаков стал тем меценатом, который позволил за довольно короткий период сделать невозможное возможным. Банкротство российского автопроизводителя, которое СМИ провозгласили в 2014 году, по словам главного конструктора "Маруси" Игоря Ермилина, произошло не из-за недостатка финансирования, а из-за того, что у инвестора кончилось терпение.

"Команде Marussia, механикам и инженерам я могу выразить лишь уважение, — признается Александр Сердцев. — Поднять такое дело и зайти так далеко… Это в России еще не удавалось никому. Да, не получилось, но Фоменко смог сделать то, что до него никто никогда не делал".

Президент компании Marussia Motors Николай Фоменко в первом московском шоу-руме компании, который открылся сегодня в Москве на Тверской улице
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Шоумен Фоменко избежал выплаты по делу о суперкаре Marussia
По мнению гендиректора VIP-Service, чтобы возродить бренд и наладить производство, потребуется огромное количество денег. "У нас появился итальянский инвестор — бывший автогонщик из LMP2 по имени Томас, который готов выделить средства, но, чтобы что-то начинать, нужно хотя бы понять, кто является правообладателем Marussia Motors. Связаться с Николаем Фоменко пока не получилось, хотя его телефон у меня есть. Я даже не знаю, кому принадлежат авторские права на Marussia", — резюмировал господин Сердцев.

После 2014 года Николай Фоменко действительно не общается с прессой по поводу Marussia Motors. В 2016-м ему удалось избежать выплат в размере более чем 64 миллиона рублей, которые компания брала в кредит на разработку спорткаров.

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