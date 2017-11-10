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Авто

Замаячили: почему снова встал вопрос о мигалках для спецтранспорта

18:0110.11.2017
(обновлено: 18:22 10.11.2017)
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© РИА Новости / Руслан КривобокАвтомобиль со спецсигналомАвтомобиль со спецсигналом
© РИА Новости / Руслан Кривобок

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Государственная дума и правительство выступили с предложениями об изменениях в нынешнем положении об использовании мигалок. "Справедливая Россия" предложила максимально ограничить число автомобилей, оснащенных спецсредствами. Позже правительство России вынесло на общественное обсуждение поправки в ПДД, которые наделяют транспорт Федеральной службы охраны (ФСО) привилегиями машин ГИБДД. РИА Новости выяснило, почему эти вопросы опять стали главными в повестке дня.

Всех лишить

Автомобили с мигалками. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Госдуму внесли проект об ограничении использования "мигалок" на дорогах
Восьмого ноября партия "Справедливая Россия" внесла в Государственную думу поправки в закон "О безопасности дорожного движения". Согласно законопроекту, автомобили со спецсигналами должны остаться только у премьер-министра и президента, а также у полиции, пожарных, ФСБ и других спецслужб, чьи транспортные средства отмечены специальными цветографическими схемами. Идея радикального решения вопроса спецсигналов для автомобилей чиновников и государственных служб озвучивалась не раз, однако поддержки у думского большинства не находила.

"Это уже не первая версия законопроекта об отмене мигалок, — рассказал РИА Новости автор законопроекта депутат Олег Нилов. — Ранее мы предлагали ограничить их число десятью штуками, были и другие варианты, но ни один из них не был принят. До сих пор этот вопрос для нас остается крайне важным".

Без ГИБДД

Свои предложения по мигалкам опубликовало и правительство России: на общественное обсуждение вынесены поправки в ПДД, предоставляющие право преимущественного проезда транспорту ФСО и всем автомобилям, которые он сопровождает. Вместо цветографических схем для машин ФСО предложено использовать стробоскопы: два фонаря с огнями синего цвета, работающие в мигающем режиме и расположенные не выше фар ближнего света в передней части транспортного средства. Для этого в пункты 3.1 и 3.2 правил ("Применение специальных сигналов") предлагается внести соответствующие дополнения.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобиль у здания Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль у здания Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве

В пояснительной записке сказано, что любой автомобиль в колонне, сопровождаемый машиной ФСО, на которой также должны быть включены мигалки синего и красного цветов и специальный звуковой сигнал, может нарушать правила дорожного движения, в частности обозначенные в разделах 6 и 8-18 ПДД. Сейчас колонны с важными персонами (иностранными гостями и так далее) сопровождают наряды ГИБДД. Если поправки будут приняты, то для "ведения" VIP-персон помощь полиции уже не понадобится.

Спецсигнал на крыше автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проблема использования "мигалок" на дорогах уже решена, считает депутат

"По сути, ФСО попросила приравнять стробоскопы в решетке радиатора к цветографической схеме, — считает Петр Шкуматов, координатор "общества синих ведерок". — Это приведет к тому, что увеличится наказание за непропуск автомобиля ФСО. Однако колонну, сопровождаемую ГИБДД, водителям распознать гораздо легче, а представьте ситуацию, когда водитель уступает дорогу машине ФСО с включенными стробоскопами, пристраивается за ней и сталкивается с машиной, которая ехала следом без каких-либо опознавательных знаков. Выходит, это была организованная колонна, хотя для простого автомобилиста это будет менее очевидно".

Годы без мигалок

Автомобили. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автоэксперты поддержали ограничение использования "мигалок"
Проблема спецсигналов в России имела большой общественный резонанс. В 2012 году указом президента число мигалок для машин без опознавательных знаков было снижено до 569 штук. Больше всего досталось ФСБ — 207, МВД — 98, еще 85 мигалок отошли губернаторам, 60 — фельдъегерской службе, 32 — у правительства России, 30 — у Генеральной прокуратуры и так далее. По одной мигалке используют Российская академия наук, Управление делами президента, Росфинмониторинг, Главное управление специальных программ президента, Счетная палата и Служба внешней разведки.

Число ДТП с участием автомобилей, оборудованных спецсредствами, сократилось. Одним из самых громких за последнее время стало происшествие 26 сентября 2017 года на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара в Москве. Mercedes-Benz с номерами серии АМР, двигавшийся по разделительной полосе, насмерть сбил сотрудника полиции.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСпецсигнал на крыше автомобиля
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спецсигнал на крыше автомобиля

В середине сентября на автодороге Р21 "Кола" (Москва — Мурманск) произошла авария с участием кортежа Минобороны, перевозившего командующего ВДВ Андрея Сердюкова. Колонну микроавтобусов сопровождали машины военной автоинспекции (ВАИ). В результате ДТП генерал-полковник получил тяжелые травмы.

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