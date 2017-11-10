Уступать некуда: кто на дороге главный — пешеход или водитель?

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. В последний рабочий день недели в России ужесточили наказание для водителей, не уступающих дорогу пешеходам. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), который вступил в силу 10 ноября, фиксированный штраф в размере 1,5 тысячи рублей заменена "вилкой" от 1,5 до 2,5 тысячи. Сколько именно должен заплатить автомобилист, будет решать инспектор. В случае фиксации нарушения на камеру сумма составит прежние 1,5 тысячи рублей. Однако до сих пор не разрешена масса спорных ситуаций, в которые попадают автомобилисты и пешеходы на дорогах России. РИА Новости вместе с юристами дает разъяснения большинству спорных случаев.

Дышло правил

До сих пор в Правилах дорожного движения сохраняются два диаметрально противоположных пункта, которые могут сделать виноватыми как водителей, так и пешеходов. Согласно пункту 4.5 ПДД, на нерегулируемых переходах пешеходы обязаны "оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедиться, что переход будет для них безопасен". Только после этого человек может ступить на "зебру". Получается, что пешеход должен обезопасить автомобилиста от самого себя.

С другой стороны, пункт 14.1 ПДД обязывает водителей уступить дорогу пешеходу, переходящему дорогу или вступившему на проезжую часть или трамвайные пути.

"К сожалению, у нас сложилась такая судебная практика, при которой водитель всегда виноват, — говорит адвокат Алексей Реут. — Даже при наличии знака пешеходного перехода и "зебры" автомобиль не обязан снижать скорость, но должен быть предельно бдительным. А теперь представьте, что машина уже находится на расстоянии десяти метров от перехода, как на него выбегает пешеход. Водитель уже ничего не сможет сделать. В этом случае виноват пешеход, но сотрудники ГИБДД почти всегда признают виновным водителя".

Шустрые малые

Выбегающие на дорогу пешеходы — не единственная проблема для автомобилистов. Владельцы самокатов, гироскутеров, дети на игрушечных электромобилях, которые иногда едут быстрее велосипеда, а по своим размерам едва уступают компактным автомобилям smart, — подобного рода игрушек в последнее время пруд пруди. При этом все они не являются транспортными средствами.

"Владельцы необычных средств уличного передвижения приравнены к пешеходам. Однако требование "спешиться" при пересечении пешеходного перехода действует только в отношении велосипедистов (пункты 24.6 и 24.8 ПДД), — говорит адвокат Марат Аманлиев. — ПДД отдельно не регламентируют движение владельцев самокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес. Как и все пешеходы, они имеют право пересекать "зебру" на своих средствах передвижения".

Вылетая на пешеходный переход, человек на самокате почти не оставляет шанса водителю избежать столкновения, даже если тот едет с допустимой городской скоростью в 50-60 км/ч, не говоря уже о переходах на загородных трассах. Как пишет газета "Коммерсантъ", первый вице-премьер Игорь Шувалов уже дал поручение ведомствам закрепить в ПДД статус сегвеев и гироскутеров как участников движения.

Дорожный сюрреализм

Но даже при отсутствии "зебры", знаков пешеходного перехода и светофора транспортные средства при повороте налево или направо обязаны уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую поворачивает автомобиль (пункт 13.1 ПДД). Всегда. Без исключений. Даже когда машина поворачивает на перекрестке, двигаясь по главной дороге, а велосипедист двигается в нарушение ПДД против движения или пьяный пешеход вдруг выскакивает на МКАД в надежде перейти его живым.

При выезде с дворовой территории необходимо уступить дорогу не только пешеходам, но и всем, кто появляется на пути. Однако и тут могут случиться совершенно невероятные, если не сказать глупые, аварии.

"В моей практике был случай, когда водитель выезжал с дворовой территории, посмотрел налево, убедился в отсутствии помех и продолжил движение. В этот момент в него врезалась велосипедистка, которая ехала по встречной (для нее) полосе, — продолжает Алексей Реут. — Сотрудники ГИБДД сразу признали виновным водителя".

Кстати, пешеходам можно переходить дорогу в любом месте, если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, но только на участках без разделительной полосы и ограждений под прямым углом к краю проезжей части. Но и тут снова встречается двойная трактовка правил: согласно пункту 4.5 ПДД, при переходе дороги вне "зебры" пешеходы не должны создавать помех для движения автомобилей.

"Каждый конкретный случай нельзя рассматривать единым образом, — считает Алексей Реут. — В случае ДТП будет решаться вопрос о том, имел ли водитель возможность избежать столкновения: если да, то он будет признан виновным, нет — виноват пешеход".

Когда уступать?

Если автомобиль совершил наезд на пешехода на нерегулируемом перекрестке, значит, он его не пропустил. Но если пешеход только ступил на проезжую часть, а машина едет по противоположной стороне проезжей части — должна ли она применять экстренное торможение и пропускать идущего?

"Три года назад существовала неразбериха, из-за которой многих водителей штрафовали за то, что они не пропустили пешехода, находившегося в пяти полосах от проезжающего мимо него автомобиля, — говорит Алексей Реут. — В ноябре 2014-го в пункт 14.1 ПДД внесли изменения, после чего водителям больше не требуется снижать скорость перед нерегулируемым переходом. Теперь сам автомобилист решает, как ему пропускать пешехода: притормозить, остановиться или продолжить движение с той же скоростью".

В том же 2014 году в ПДД изменился пункт 14.2, который еще больше обезопасил пешеходов: если перед нерегулируемым переходом транспортное средство остановилось или снизило скорость, то водители других автомобилей, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Увы, но до сих пор этому правилу следует лишь часть автомобилистов, и случаи, когда один остановился пропустить пешехода, а другой на полной скорости проезжает "зебру", нередки.

Снизить скорость, чтобы при необходимости пропустить пешеходов, водители обязаны теперь только тогда, когда подъезжают к остановившемуся транспортному средству с включенной аварийной сигнализацией, имеющему опознавательные знаки "Перевозка детей".

Можно ли наказать водителя?

Однако и среди водителей хватает хамов и невежд. Некоторые из них демонстративно не пропускают пешеходов, сигналят им, показывают из окна неприличные жесты и иногда даже нападают с кулаками. Может ли пешеход записать номер машины, сообщить о нарушении и надеяться на справедливое наказание для автохама, если рядом не оказалось сотрудников полиции?

"Просто так обвинить кого-то в нарушении, даже если оно было, можно, но вряд ли из этого что-нибудь получится, — объясняет Алексей Реут. — Без видеозаписи такую жалобу просто отклонят из-за недостатка доказательств. Другое дело, если автомобиль совершил наезд на пешехода и получил повреждения, то тогда пострадавший, зная госномер, может обратиться в органы. Полиция разыщет автомобиль, сопоставит слова пешехода с вмятинами и царапинами на машине и привлечет водителя к ответственности. Но и это палка о двух концах: таким способом пользуются мошенники, которые находят поврежденные машины и потом заявляют о несуществующем ДТП. В таком случае водителю грозит не только штраф, но и лишение прав за оставление места происшествия".

Не наезжай

Пунктом 14.4 запрещено въезжать на пешеходный переход, если сразу за ним образовался затор. Тот, кто ходит пешком по городским улицам, знает, что это правило соблюдается водителями крайне редко. Если в это время дорогу будет переходить пешеход, то сотрудник ГИБДД сможет наказать водителя штрафом, а если рядом людей не окажется, то и водитель выйдет сухим из воды: наказания за это не предусмотрено.

"В КоАП наказания за это нет, — говорит Алексей Реут. — Восьмого ноября в ПДД официально внесли понятие "вафельная разметка", за остановку на которой водителей и будут штрафовать".

Не трамвай объехать

Водители обязаны уступить дорогу пешеходам, которые пересекают проезжую часть, чтобы попасть в общественный транспорт, чаще всего трамвай. Однако посадка в трамвай может затянуться, а очередь в него — растянуться на половину проезжей части. Многие водители теряют терпение и начинают объезжать людей справа. Некоторые автомобилисты считают, что пропускать нужно только тогда, когда открываются двери, и отчаянно сигналят бегущим к остановившемуся трамваю старушкам.

"Водитель обязан пропустить пешехода, но он не обязан стоять и ждать, пока все люди загрузятся в трамвай, — поясняет Алексей Реут. — Если есть возможность объехать очередь, не создавая помех людям, то можно смело ей воспользоваться. То же самое касается открытых дверей — если из трамвая никто не выходит и никто в него не входит, а он стоит возле остановки с открытыми дверьми, то водитель может продолжить движение".

Белый посох

Получить штраф за непропущенного пешехода можно абсолютно в любом месте, независимо от ширины дороги, наличия на ней "зебры" или каких-либо знаков, если этот пешеход — слепой человек. Но даже в этом случае правила вводят одно существенное условие.

Водители обязаны пропускать слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Этот "символ" незрячего человека признан во всем мире и в большинстве стран позволяет таким людям переходить дорогу абсолютно в любом месте. Кстати, ответственность за использование белой трости введена лишь в нескольких странах, в России пока таковой нет.