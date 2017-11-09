Десятка лучших: названы самые популярные автомобили месяца в России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ассоциация европейского бизнеса составила список из десяти самых популярных легковых автомобилей в России. Отчет опубликован на сайте организации.

В документе содержатся данные о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Отмечается, что в десятку лидеров вошли машины местного производства.

Возглавляет рейтинг KIA Rio с результатом в 8779 проданных автомобилей. Модель, однако, демонстрирует отрицательную динамику по сравнению с показателями прошлого года. Вторую строчку занимает отечественная Lada Granta с тиражом 8208 машин. Замыкает тройку лидеров Lada Vesta: в октябре было продано 6629 авто. Обе модели упрочили свои позиции с октября 2016 года.

На четвертом месте расположилась Hyundai Creta: автолюбители приобрели 6460 машин за месяц. Hyundai Solaris занял пятую строчку с 5110 реализованными единицами техники. Шестым по популярности стал Volkswagen Polo с результатом в 4089 авто. Еще 4054 россиянина остановили свой выбор на Renault Duster, который удостоен седьмой позиции рейтинга. Восьмой стала LADA Largus: 3761 проданных машины за месяц. Ее родственница LADA XRAY стала предпоследней с тиражом 3084 авто. Замыкает десятку самых популярных машин Renault Logan, на которую в октябре положили глаз 3086 россиян.

Полученные данные прокомментировал Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер: "Восстановление российского автомобильного рынка продолжилось в октябре с результатом, превышающим прошлогодний на солидные 17%. Это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей с 2012 года."

В десятке лидеров лишь у трех моделей была зафиксирована отрицательная динамика: KIA Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo.