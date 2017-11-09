Колокольцев рассказал, какие ДТП должны оформлять сотрудники ГИБДД

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД должны заниматься оформлением только тех ДТП, где есть пострадавшие, считает глава МВД Владимир Колокольцев.

"А где какие-то механические царапины, все прочее — этим должны заниматься страховые компании", — заявил министр в эфире "Россия 24"

Согласно новому административному регламенту ГИБДД, который вступил в силу 20 октября, ДТП можно оформить по европротоколу: если оба участника происшествия застрахованы, у них нет разногласий, а повреждения причинены только автомобилям. Если же разногласия у участников ДТП есть, то дежурный полицейский должен предложить им оформить аварию на ближайшем посту или в отделении полиции.