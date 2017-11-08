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В РСА ждут текст поправок о создании единой базы страхования автовладельцев

19:4508.11.2017
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© Fotolia / alexstrДва автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег. Архивное фотоДва автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег. Архивное фото
© Fotolia / alexstr

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) пока не получал текст поправок о создании единой базы страхования автовладельцев, подготовленных Минфином, но готов с ними ознакомиться и высказать свои предложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе РСА.

Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ранее в среду газета "Коммерсант" написала, что Минфин подготовил поправки к закону "Об организации страхового дела", которые предполагают создание на страховом рынке аналога бюро кредитных историй (БКИ) — единой базы автовладельцев, держателем которой будет РСА.

Как следует из поправок Минфина, "в страховании создается единая автоматизированная информационная система" с данными о договорах страхования по моторным видам — каско и страхованию ответственности автовладельца, сообщило издание. Она будет использоваться при определении коэффициентов к тарифам — то есть для определения цены полиса — и станет инструментом в борьбе с мошенниками.

"В РСА пока не поступал текст поправок, но союз готов ознакомиться и высказать свои предложения по итогам", — сказали агентству в пресс-службе союза.

Оператор двух систем

В РСА рассказали, что в настоящее время союз является оператором двух систем – Автоматизированной информационной системы ОСАГО (АИС ОСАГО) и единой информационной системы Бюро страховых историй (ЕАИС БСИ).

Девушка осматривает повреждения после ДТП. Архивное фото
© Fotolia / kelly marken
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По данным союза, в АИС ОСАГО накоплен большой объем информации по договорам "автогражданки", а БСИ действует чуть более двух лет и содержит информацию о договорах каско и ДСАГО (добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств), и в ней содержится информация о почти 10 миллионах договоров, 1,3 миллиона страховых случаев.

В пресс-службе РСА разъяснили, что в ЕАИС БСИ, в отличие от АИС ОСАГО, не содержится конкретных коэффициентов по каждому страхователю или договору страхования, а содержатся сведения о страховой истории, на основании которых каждый страховщик сам определяет тариф по тому или иному договору добровольного страхования.

"В случае, если сведения, переданные страховщиком в ЕАИС БСИ, не верны – предусмотрена специальная согласованная Банком России процедура обжалования страхователем такой неверной страховой истории, в порядке которой страхователь вправе обратиться к страховщику или в РСА, и на основании его заявления информация страховщиком должна быть скорректирована", — пояснили в пресс-службе.

Старая история

Заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме 2017 в Москве. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Напомним, что еще в ноябре прошлого года замдиректора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина говорила, что Банк России и РСА прорабатывают вопрос расширения ЕАИС БСИ, распространив ее и на другие виды страхования.

Тогда же сообщалось, что ЦБ планирует расширить БСИ для борьбы с мошенничеством в страховании, а в представленных регулятором основных направлениях развития финрынка развитие БСИ запланировано на конец 2017 года.

"В перспективе допускается формирование единой базы с информацией по другим видам страхового бизнеса. В первую очередь, это может коснуться не только моторных видов, но и тех, где есть мошенничество – страхование жизни и медицинское страхование", — прокомментировали в пресс-службе РСА.

Там же сообщили, что РСА выступал за совершенствование работы системы БСИ в части персональных данных – в частности, для более эффективной борьбы с мошенничеством необходимо предоставить союзу право их обработки, а не только хранения.

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