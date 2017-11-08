Электронный европротокол: проект Центробанка и предложения автостраховщиков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА), представители которого участвуют в деятельности рабочей группы по разработке проекта электронного европротокола, предлагает проработать ряд вопросов по данной теме, следует из комментария РСА для РИА Новости. Европротокол предусматривает оформление ДТП без вызова сотрудников полиции.

В частности, вопросы касаются риска мошенничества, определения координат и времени ДТП, а также сроков запуска проекта.

"Представители РСА участвуют в деятельности рабочей группы по разработке этого проекта и высказывают свои предложения", — сказали агентству в союзе.

Проект ЦБ

В среду в пресс-службе ЦБ сообщили РИА Новости, что пилотный проект электронного европротокола может быть запущен в Москве в 2018–2019 годах, а его результаты позволят сделать вывод о дальнейших сроках введения данной технологии по всей России. В ЦБ считают, что введение электронного европротокола сделает процедуру оформления ДТП и передачи данных страховщикам более быстрой и удобной, существенно сократит время оформления и урегулирования страхового случая.

В ЦБ считают, что проект по мобильному приложению "Помощник ОСАГО", основу которого составляет электронный европротокол, является важной новацией в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

Там же уточнили, что в рамках рабочей группы по реализации проекта осуществляется взаимодействие с Минкомсвязью, МВД РФ, РСА и крупнейшими страховщиками. Сформулированы конкретные задачи для решения в самой ближайшей перспективе, начата работа над нормативной базой, которая будет регулировать внедрение новых механизмов страхового возмещения по договору ОСАГО.

В частности, планируется, что подтверждение согласия водителей с обстоятельствами ДТП будет фиксироваться посредством простой электронной подписи, а данные водителей будут проверяться по данным страховщиков и МВД в режиме онлайн.

Предложения РСА

В РСА рассказали, что первый вопрос, который здесь возникает — это минимизация рисков мошенничества при использовании мобильного приложения.

"На наш взгляд, подтверждения согласия водителя с обстоятельствами ДТП через простую электронную подпись недостаточно. Всегда необходима авторизация в приложении только через ЕСИА. Она обеспечивает полноту данных о клиенте. При этом электронное извещение о ДТП должно признаваться документом, равнозначным бумажному с подписью, в том случае, если пройдена авторизация через ЕСИА", — пояснили в РСА.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — информационная система, обеспечивающая санкционированный доступ участников информвзаимодействия — граждан-заявителей и должностных лиц органов власти — к информации, содержащейся в государственных информационных системах.

Кроме того, в РСА считают, что необходимо проработать возможности определения координат и времени ДТП. "То есть, если нет телематического устройства, должна быть возможность определения геолокации мобильного устройства", — уточнили в союзе.

Еще один вопрос касается сроков запуска проекта. "Полагаем, что поскольку мобильное приложение требует определенного сервера, мы готовы это учесть при реконструкции АИС ОСАГО, но это будет не раньше середины 2019 года", — заключили в союзе.

Рост популярности

По данным РСА, за несколько лет европротокол стал достаточно популярным в нашей стране. Еще в 2013–2014 году его оформляли лишь 9-10%, попавших в ДТП.

По итогам девяти месяцев 2017 года доля водителей, оформлявших ДТП с применением европротокола, в РФ увеличилась на 3 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 32%.

Политика госорганов и активность страхового сообщества привели к тому, что автовладельцы стали охотнее и чаще прибегать к этой процедуре. Отдельным стимулом стало внесение изменений в ПДД, которые предписывают освобождать проезжую часть и не создавать пробки. Плюс — большая информационная кампания увеличила число людей, которые знают о такой процедуре и готовы ее использовать.