Названы самые популярные автомобили с "автоматом" в России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Самым продаваемым в России автомобилем с автоматической коробкой передач за девять месяцев 2017 года стал KIA Rio, сообщает "Автостат".

Корейскую модель приобрели 44,7 тысячи покупателей, что на 31,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место в рейтинге занял Hyundai Solaris — с января по сентябрь было продано 32,3 тысячи таких машин. На третьей позиции — кроссовер Hyundai Creta, продажи которого выросли почти в пять раз и достигли отметки в 27,3 тысячи.

В пятерку вошли также две модели Toyota — кроссовер RAV4 и седан Camry. Объем продаж за отчетный период составил 22,4 и 21,4 тысячи машин соответственно.

Кроме того, в десятку наиболее популярных у россиян моделей с "автоматом" вошли Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, KIA Sportage, Nissan X-Trail и Mazda CX-5. Всего, по данным "Автостата", за первые девять месяцев текущего года в России было продано 566,4 тысячи автомобилей с автоматической коробкой передач, что составило 54,1% от общего объема проданных машин. К машинам с АКП аналитики "Автостата" отнесли не только автомобили с классической автоматической трансмиссией, но и с вариаторами и "роботами".