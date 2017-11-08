Как новые правила проезда перекрестков улучшат ситуацию на дорогах

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Сегодня в России начали действовать новые правила дорожного движения (ПДД): отныне автомобили, находящиеся на участке с круговым движением, "по умолчанию" имеют приоритет перед теми, кто въезжает на круг. РИА Новости выяснило, чем новый порядок проезда поможет и автомобилистам, и пешеходам.

Встаньте в круг

Постановление правительства России № 1300 от 26 октября 2017 года дополнило ПДД новым пунктом 13.111: "При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку".

Водителям все же не стоит терять бдительность, ведь круговое движение в отдельных случаях может быть организовано иначе — при помощи знаков приоритета или светофоров. Например, в Европе, где правило "кто на кругу, тот и главный" действует давно, все еще есть немало круговых перекрестков, регулируемых знаками приоритета и работой светофоров. Это необходимо для того, чтобы обеспечить движение в особых зонах, например, для облегчения проезда к аэропортам или другим социально значимым объектам.

Сила кольца

В пояснительной записке к поправкам в ПДД сказано, что изменения позволят увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, а также повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения на перекрестках. И небезосновательно.

По старым правилам, когда приоритет имел тот автомобиль, который въезжал на перекресток с круговым движением, водители часто влетали на кольцо на полном ходу, что увеличивало вероятность дорожно-транспортного происшествия. С введением изменений перед каждым кругом законопослушным автомобилистам теперь придется замедлять ход и даже остановиться, чтобы убедиться в отсутствии помех или же увидеть знак приоритета. Это снизит риск попадания в аварию как у тех, кто подъезжает к кругу, так у тех, кто на нем находится.

По этой же причине безопаснее будут чувствовать себя пешеходы и велосипедисты. Часто перед въездом на круг начерчены "зебры": теперь водителю будет легче разглядеть человека, переходящего дорогу, и избежать наезда. Если же это случилось, то у пешехода появляется больше шансов отделаться легкими травмами как раз из-за более низкой скорости движущейся машины.

Согласно исследованию аварийности за 1996-2000 годы, проведенному властями Новой Зеландии, количество ДТП с участием велосипедистов на круговом движении, где приоритет был у машин, оказалось вдвое меньше, чем на тех кольцевых развязках, где въезжающие имели преимущество.

По данным европейских исследований, приоритет для автомобилей, находящихся на кругу, позволяет увеличить пропускную способность перекрестка. Теоретически если приоритет у тех, кто находится на кольце, движение по нему будет бесперебойным. Затор может образоваться только в том случае, если на одном из выездов образуется пробка.

Если же на кругу действует старый принцип проезда (помеха справа), то плотный поток въезжающих на кольцо машин часто полностью блокирует движение по нему. В результате пробки образовывались и на других подъездах к перекрестку, что в итоге часто приводило к дорожному коллапсу.

"На данный момент в Москве существует 54 перекрестка с круговым движением. На 40 из них с помощью знаков уже установлен приоритет для двигающихся по кругу. Это значит, что с введением в действие новых норм ПДД организация движения на этих перекрестках не изменится, — отметили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения. — Вместе с тем ЦОДД поддерживает нововведение по приведению приоритета на круговом движении к единым стандартам. Схема приоритета на круговых пересечениях, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования дорожного движения. Мы считаем, что на столичных дорогах целесообразно ввести подобное нововведение. Это позволит водителям не путаться на перекрестках с круговым движением".