Минфин предложит создать единую базу страхования автовладельцев, узнал Ъ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минфин РФ подготовил поправки к закону "Об организации страхового дела", которые предполагают создание на страховом рынке аналога бюро кредитных историй (БКИ) — единой базы автовладельцев, держателем которой будет Российский союз автостраховщиков (РСА), пишет в среду газета "Коммерсант".

Как следует из поправок Минфина, "в страховании создается единая автоматизированная информационная система" с данными о договорах страхования по моторным видам — каско и страхованию ответственности автовладельца, сообщает издание. Она будет использоваться при определении коэффициентов к тарифам — то есть для определения цены полиса — и станет инструментом в борьбе с мошенниками.

При этом порядок создания, наполнения и эксплуатации данной базы установит ЦБ, страховщики будут сгружать в нее информацию в обязательном порядке. Предоставление справок из нее будет платным — исключение сделают для судов, правоохранительных органов и регулятора. В поправках говорится, что передача страховщиками информации в базу не будет нарушением тайны страхования и согласия субъекта персональных данных на их обработку не потребуется.

Президент РСА Игорь Юргенс пояснил газете, что "перспектива базы гораздо шире моторных видов — со временем туда войдут и данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию". По его словам, страховое сообщество предлагало Минфину сделать это сразу, но министерство решило двигаться поступательно.

Как сообщает издание, одна из сложностей с новой базой РСА состоит в том, что на банковском рынке в отличие от страхового нет обязательных продуктов. И как будут решаться вопросы заградительных тарифов, установленных с помощью единой базы для неугодных страховщику клиентов при покупке, например, ОСАГО, пока не ясно.