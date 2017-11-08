Минфин предложит создать единую базу страхования автовладельцев, узнал Ъ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минфин РФ подготовил поправки к закону "Об организации страхового дела", которые предполагают создание на страховом рынке аналога бюро кредитных историй (БКИ) — единой базы автовладельцев, держателем которой будет Российский союз автостраховщиков (РСА), пишет в среду газета "Коммерсант".
При этом порядок создания, наполнения и эксплуатации данной базы установит ЦБ, страховщики будут сгружать в нее информацию в обязательном порядке. Предоставление справок из нее будет платным — исключение сделают для судов, правоохранительных органов и регулятора. В поправках говорится, что передача страховщиками информации в базу не будет нарушением тайны страхования и согласия субъекта персональных данных на их обработку не потребуется.
Как сообщает издание, одна из сложностей с новой базой РСА состоит в том, что на банковском рынке в отличие от страхового нет обязательных продуктов. И как будут решаться вопросы заградительных тарифов, установленных с помощью единой базы для неугодных страховщику клиентов при покупке, например, ОСАГО, пока не ясно.