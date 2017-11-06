Названы самые популярные в мире модели авто

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Британская фирма Park Indigo обнародовала список самых популярных автомобилей мира. Инфографика опубликована на сайте компании.

Первое место в рейтинге занял пикап Toyota Hilux, возглавивший продажи в 25 странах. На второй позиции — Volkswagen Golf, который пользуется особым спросом в Европе. Замыкает тройку Toyota Land Сruiser, популярная в Африке и на Ближнем Востоке. В Северной Америке бессменным лидером остается "тяжеловоз" Ford F-150.

Согласно исследованию, самая продаваемая модель в России — Hyundai Solaris. При этом отечественная LADA 4x4 обошла всех конкурентов в соседнем Азербайджане.

Ранее агентство "Автостат" опубликовало рейтинг самых популярных иномарок на российском рынке. В тройку лидеров вошли Ford Focus, Hyundai Solaris и Toyota Corolla.