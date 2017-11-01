Пробки исчезнут, полисы подорожают: эксперты об оформлении ДТП без ГИБДД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Автоэксперты положительно отнеслись к инициативе наделить водителей правом без ГИБДД оформлять аварии без пострадавших и с ущербом не более 400 тысяч рублей, поскольку это может решить, в том числе, проблему с пробками. Однако они отметили, что это может спровоцировать случаи мошенничества, которые коснутся страховщиков, а сама цена на полис может вырасти в цене.

Риски для страховщиков

Ранее газета "Коммерсант" написала, что более 1,12 миллиона российских водителей могут получить право оформлять без участия ГИБДД аварии с ущербом до 400 тысяч рублей. Новую опцию, согласно планам Минтранса, получат владельцы транспортных средств, подключенные к системе ЭРА-ГЛОНАСС: для передачи необходимых данных страховщику им понадобится лишь нажать кнопку.

Руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев заявил, что поддерживает такое предложение, но считает, что это коснется не одного миллиона человек, а гораздо большего количества людей.

"Если говорить о расширении в данном случае этой услуги не только в Москве и Санкт-Петербурге, а на территории всей России, то 60 миллионов автовладельцев могут воспользоваться подобной услугой. Сама инициатива, когда автовладельцы могут оформиться без сотрудников ГИБДД, это нормально, это хорошо", — сказал он РИА Новости.

Также, по мнению Канаева, инициатива может вызвать определенные риски. "Если говорить о том, что опцией смогут воспользоваться все автомобилисты, то тогда мы понимаем, что и страховой полис должен подорожать, потому что у страховой компании возрастут риски", — заключил он.

Решение проблем с пробками

Зачастую, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по законодательству Вячеслава Лысакова, страховые компании плохо работают, ставя перед собой задачу собрать большее количество денег с меньшим выполнением объемов работ и с меньшими выплатами. Для того чтобы предложенная инициатива заработала, как считает Лысаков, нужно заставить страховщиков работать эффективно.

Он также отметил, что иногда из-за мелкой аварии люди по 5-10 часов ждут ГАИ, создавая пробки.

"ГАИ какое отношение к этому имеет? Это гражданско-правовые отношения между водителями и страховыми компаниями… Государство должно участвовать только в тех ДТП, где есть пострадавшие, возможно возбуждение уголовного дела", — сказал он РИА Новости.

По мнению Лысакова, таким образом можно исключить заторы на дорогах, которые провоцируют мелкие ДТП. "Тогда мы решим проблему с пробками", — сказал он.