Пробки исчезнут, полисы подорожают: эксперты об оформлении ДТП без ГИБДД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Автоэксперты положительно отнеслись к инициативе наделить водителей правом без ГИБДД оформлять аварии без пострадавших и с ущербом не более 400 тысяч рублей, поскольку это может решить, в том числе, проблему с пробками. Однако они отметили, что это может спровоцировать случаи мошенничества, которые коснутся страховщиков, а сама цена на полис может вырасти в цене.
Риски для страховщиков
Руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев заявил, что поддерживает такое предложение, но считает, что это коснется не одного миллиона человек, а гораздо большего количества людей.
Также, по мнению Канаева, инициатива может вызвать определенные риски. "Если говорить о том, что опцией смогут воспользоваться все автомобилисты, то тогда мы понимаем, что и страховой полис должен подорожать, потому что у страховой компании возрастут риски", — заключил он.
Решение проблем с пробками
Зачастую, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по законодательству Вячеслава Лысакова, страховые компании плохо работают, ставя перед собой задачу собрать большее количество денег с меньшим выполнением объемов работ и с меньшими выплатами. Для того чтобы предложенная инициатива заработала, как считает Лысаков, нужно заставить страховщиков работать эффективно.
"ГАИ какое отношение к этому имеет? Это гражданско-правовые отношения между водителями и страховыми компаниями… Государство должно участвовать только в тех ДТП, где есть пострадавшие, возможно возбуждение уголовного дела", — сказал он РИА Новости.
По мнению Лысакова, таким образом можно исключить заторы на дорогах, которые провоцируют мелкие ДТП. "Тогда мы решим проблему с пробками", — сказал он.