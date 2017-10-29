Названы десять самых популярных кроссоверов в России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Автоэксперты составили рейтинг из десяти самых продаваемых кроссоверов в России. Список составили в агентстве "Автостат".

На первой строчке рейтинга оказался Hyundai Creta, ставший самым популярным кроссовером в сентябре 2017 года. За месяц россияне приобрели 5843 автомобиля. "Серебро" досталось Renault Duster, который обошел конкурентов в продажах в 2016 году. В сентябре же его купили 4145 раз. Тройку лидеров замыкает Renault Kaptur с 2678 проданными автомобилями.

В пятерку также вошли Chevrolet и Lada 4x4 с 2509 и 2497 реализованными машинами соответственно. Замыкают список Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, KIA Sportage, УАЗ Патриот и Mazda CX-5.