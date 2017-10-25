Токийский автосалон: умные электромобили и инновационные технологии

ТОКИО, 25 окт — РИА Новости, Иван Захарченко. Крупнейшие японские и европейские автопроизводители покажут ряд инновационных разработок на автосалоне Tokyo Motor Show 2017, который пройдет с 27 октября по 5 ноября в столице Японии. В среду экспозиция в международном выставочном центре в Токио была впервые открыта для прессы.

Свои новые автомобили показали компании из Японии, Германии, Франции и Швеции, а США и Канада представят на выставке в Токио мотоциклы.

© РИА Новости / Иван Захарченко Daihatsu DN Compagno, спроектированный итальянской компанией Carronezzeria Vignale на автосалоне в Токио. 25 октября 2017 © РИА Новости / Иван Захарченко Daihatsu DN Compagno, спроектированный итальянской компанией Carronezzeria Vignale на автосалоне в Токио. 25 октября 2017

На нынешнем автошоу отчетливо проявилась тенденция к развитию в будущем производства электромобилей и самоуправляемых транспортных средств, безопасных для природы и удобных для эксплуатации.

Тон в основном задали японские компании. Так, Toyota motor представит на выставке несколько концептуальных разработок, прежде всего автомобиль серии Toyota Concept-i с технологиями искусственного интеллекта и автоматического управления. По замыслу разработчиков, это делает такую модель не столько автомобилем, сколько "партнером" водителя, его помощником.

© РИА Новости / Иван Захарченко Автомобиль серии Toyota Concept-i с технологиями искусственного интеллекта и автоматического управления © РИА Новости / Иван Захарченко Автомобиль серии Toyota Concept-i с технологиями искусственного интеллекта и автоматического управления

Еще одна разработка — Toyota Concept-i RIDE для людей с ограниченными физическими возможностями: в этот мини-автомобиль легко помещается инвалидная коляска.

Принадлежащая концерну Toyota c 2016 года старейшая японская автомобильная компания Daihatsu также показала кубический электромобиль DN PRO Cargo с низкой посадкой, которая удобна для переездов с инвалидной коляской или как машина для перевозки больных.

© РИА Новости / Иван Захарченко Suzuki покажет на автосалоне в Токио фургон-ларек для придорожной торговли. 25 октября 2017 © РИА Новости / Иван Захарченко Suzuki покажет на автосалоне в Токио фургон-ларек для придорожной торговли. 25 октября 2017

Модель DN Compagno стала новым воплощением первого четырехдверного винтажного автомобиля Daihatsu 1963 года, спроектированного итальянской компанией Carronezzeria Vignale. Упор в ней сделан на комфортность передних сидений, а характерной чертой дизайна стали вертикальные задние фары и незаметное расположение внешней кнопки открытия задней двери под окном.

Появятся ли такие инновационные автомобили на российской рынке, сотрудники Toyota motor сказать пока затрудняются, но заверяют, что компания стремится укрепить свои позиции в России.

© РИА Новости / Иван Захарченко Suzuki выступит на автосалоне в Токио с премьерой внедорожника e-SURVIVOR с четырьмя моторами на каждое из четырех колес. 25 октября 2017 © РИА Новости / Иван Захарченко Suzuki выступит на автосалоне в Токио с премьерой внедорожника e-SURVIVOR с четырьмя моторами на каждое из четырех колес. 25 октября 2017

Как сообщил РИА Новости директор по связям и операциям Toyota Motor Europe Фабио Капано, в России у компании очень хороший бизнес.

"Мы планируем усилить наши позиции на российском рынке. Фактически это стратегический рынок для "Тойоты" в Европе. Завод в Санкт-Петербурге очень важен для нас, и мы чрезвычайно довольны его работой", — сказал он.

© РИА Новости / Иван Захарченко Toyota Auto Body представила на автосалоне в Токио инновационную коляску-капсулу "Wonder-Capsule" на два места, предназначенную для райдшеринга. 25 октября 2017 © РИА Новости / Иван Захарченко Toyota Auto Body представила на автосалоне в Токио инновационную коляску-капсулу "Wonder-Capsule" на два места, предназначенную для райдшеринга. 25 октября 2017

По словам Капано, "сам бренд широко известен российским потребителям, благодаря истории постоянной работы команды Toyota Motor в России".

Еще одна компания Toyota Auto Body представила инновационную коляску-капсулу Wonder-Capsule на два места, предназначенную для райдшеринга (совместное использование частного авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков). "Это миниатюрный электромобиль, развивающий скорость до 60 километров в час. На его разработку ушло два года, и на выставке представлена впервые модель, рассчитанная на двух человек", — пояснил РИА Новости разработчик проекта, дизайнер Синити Накамура. На абсолютно вертикальном лобовом стекле, совмещенном с прозрачным жидкокристаллическим дисплеем, водитель будет видеть визуальные указатели на места сервиса, пункты питания, а также данные о погоде и условиях движения по дороге. Руль и педали автоматически подстраиваются под водителя.

© РИА Новости / Иван Захарченко Автомобиль Volkswagen на автосалоне в Токио. 25 октября 2017 © РИА Новости / Иван Захарченко Автомобиль Volkswagen на автосалоне в Токио. 25 октября 2017

Японская Isuzu представила на этот раз необычный автофургон будущего для доставки разного рода товаров интернет-магазинов.

"Сейчас заказы доставляются курьерами или по почте в коробках, с которыми бывает очень неудобно обращаться, коробки надо утилизировать", — поделился с РИА Новости руководитель промоутерского отдела продаж Isuzu motors Ацунори Мурата. Будущий электрофургон для доставок спроектирован в футуристическом стиле таким образом, что по бокам его кузова расположены шестиугольные открывающиеся ячейки, в которые вкладываются доставляемые товары, и дополнительная упаковка для них не требуется.

© РИА Новости / Иван Захарченко Компания Yamaha на автосалоне в Токио. 25 октября 2017 © РИА Новости / Иван Захарченко Компания Yamaha на автосалоне в Токио. 25 октября 2017

"Покупатели просто достанут из ячеек то, что они заказали", — отметил Мурата.

Но не только готовые автомобили и их концепты можно увидеть на нынешнем Токийском автосалоне. Ряд компаний представили технологии, которые могут быть использованы производителями в будущем. Так, компания Koito создала систему освещения Trans-Module для самоуправляемых электромобилей будущего, которая будет служить средством коммуникаций между автомобилем и людьми на дороге.

© РИА Новости / Иван Захарченко Автомобиль Audi не автосалоне в Токио. 25 октября 2017 © РИА Новости / Иван Захарченко Автомобиль Audi не автосалоне в Токио. 25 октября 2017

К примеру, на выставочном стенде демонстрируется, как автомобиль будет проектировать на поверхность дороги направление своего будущего движения для других машин и пешеходов, на внешних и внутренних панелях будут передаваться информационные сообщения.

Suzuki покажет фургон-ларек для придорожной торговли и выступит с премьерой внедорожника e-SURVIVOR с четырьмя моторами на каждое из колес. Автомобиль оснащен технологиями помощи водителю в различных условиях вождения.

Электрический внедорожник с искусственным интеллектом e-Evolution продемонстрировала впервые компания Mitsubishi motors, умные концептуальные автомобили представили также Honda — модели NeuV и Urban EV, а также компания Audi — электромобиль Elaine, который оснащен автоматическим управлением четвертого уровня.

Организаторы выставки считают, что постепенно автомобиль перестанет быть только средством передвижения и станет представлять собой нечто большее, двигать вперед само общество, предоставлять новые возможности для инноваций и предпринимательства. Поэтому девиз нынешнего Токийского автосалона — "Beyond the Motor", или "не просто двигатель".