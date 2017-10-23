Tesla намерена построить в Китае завод по производству электромобилей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla намерен построить собственное производственное предприятие на территории зоны свободной торговли в китайском Шанхае, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание пишет, что компания пришла к соглашению с местными властями об организации производственного предприятия, которое будет полностью принадлежать Tesla. Стороны в данный момент прорабатывают детали заявления по поводу соглашения.
Новый завод позволит Tesla создать в регионе базу для экспорта машин, отмечает издание.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.