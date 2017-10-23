Tesla намерена построить в Китае завод по производству электромобилей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla намерен построить собственное производственное предприятие на территории зоны свободной торговли в китайском Шанхае, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, сделка станет первым подобным соглашением Китая с иностранным производителем автомобилей. Ранее автомобильные концерны осуществляли совместную деятельность с местными компаниями при производстве, а также были вынуждены делить с ними прибыль и раскрывать свои технологии китайским партнерам.

Издание пишет, что компания пришла к соглашению с местными властями об организации производственного предприятия, которое будет полностью принадлежать Tesla. Стороны в данный момент прорабатывают детали заявления по поводу соглашения.

Новый завод позволит Tesla создать в регионе базу для экспорта машин, отмечает издание.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.