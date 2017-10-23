Группа ГАЗ работает над внедрением автоматизированных систем помощи водителю и ведет разработку автономного транспорта. В следующем году начнется серийное производство междугородного автобуса Cruise, оснащенного автоматическими системами помощи водителю, в первую очередь он начнет свою работу в регионах, которые принимают участие в чемпионате мира по футболу. "Отрасль коммерческой техники находится под влиянием ужесточения требований по экологии, "цифровизации" и развития подключенных автомобилей. Стран, где наличие систем ADAS является обязательным требованием, становится все больше", — отмечает Вадим Сорокин.

На полигоне в Нижнем Новгороде тестируется беспилотный автомобиль группы ГАЗ. "Это не просто игрушка, сделанная только для показов и презентаций. Мы единственные в России делаем беспилотник на промышленных компонентах. Все исполнительные механизмы автомобиля — тормоза, руль, управление двигателем — выполнены на основе серийных решений. Беспилотник разработан на базе электромобиля "Газель NEXT", так как адаптация автономных систем лучше подходит для автомобилей с электроприводом", — отметили в пресс-службе компании.

"Через 10 лет ГАЗ должен стать глобальным международным брендом с присутствием как минимум в 100 странах мира. Для этого у ГАЗа есть весь необходимый потенциал — мощная инженерная школа, новые конкурентоспособные продукты и стремление наших работников к развитию, которое коренится в традициях 85-летней ГАЗовской истории", — говорит Вадим Сорокин. — Серьезное влияние на то, каким станет отечественный автопром в будущем, окажет создаваемая сегодня в правительстве стратегия развития отрасли. Она должна дать конкретные ориентиры для всех участников рынка — какие виды транспорта будут развиваться в стране, какими темпами пойдет обновление парков, какие комплектующие являются стратегически значимыми с точки зрения технологической безопасности страны и должны быть локализованы, насколько экспортоориентированной будет отрасль и какая из бизнес-моделей окажется в приоритете: национальные платформы или контрактная сборка. В существующем сегодня проекте стратегии акценты смещены в пользу развития контрактной сборки, а не национальных платформ. Это критично, потому что бизнес-модель промсборки не предполагает разработку продукта на территории России и фактически использует высокотехнологичные решения, созданные за рубежом. Национальные производители, у которых есть интеллектуальная собственность на продукт, обеспечивают полный цикл воспроизводства, поддержку локальной компонентной базы, развитие российской научной школы. Они создают технологический суверенитет государства и максимальную добавленную стоимость на территории страны".