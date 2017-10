Одной из перспективных ветвей развития группа видит создание техники, работающей на газовом топливе. "Крупнейшие запасы природного газа — это уникальное конкурентное преимущество России по сравнению с другими странами. И его необходимо учитывать при развитии транспортной системы страны", — говорит Вадим Сорокин. Такой транспорт легко окупается за счет низкой цены на топливо и уменьшения эксплуатационных издержек, а также является более экологичным, чем бензиновые и дизельные автомобили. Модели на газу есть во всех ключевых сегментах коммерческого транспорта группы ГАЗ: легкие коммерческие автомобили "Газель NEXT", грузовики "Газон NEXT" и "Урал NEXT". В сегменте пассажирского транспорта компания производит 16 моделей газовых автобусов всех классов и назначений. Сборка отечественных двигателей ЯМЗ-530 CNG экологического стандарта Евро-5 с 2016 года осуществляется на Ярославском моторном заводе.

В 2012 году группа ГАЗ первой среди российских производителей представила образец электробуса. В 2016-м появился электробус нового поколения, который проходил длительные испытания в Москве. Компания также создала электроплатформу для всего модельного ряда автомобилей "Газель NEXT" и совместно с партнерами работает над созданием собственного электрического двигателя. "Электротранспорт — нишевый продукт, который может активно развиваться не во всех сегментах. В грузовых перевозках, где нет фиксированных стандартных маршрутов, развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта будет еще долго затруднено. С этой точки зрения данное направление более перспективно в сегменте городских автобусов", — отметили в группе ГАЗ.