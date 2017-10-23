Пик автомобильного производства СССР пришелся на конец 1980-х годов: Lada, "Волга", "Москвич", ЗАЗ, ГАЗ, "Иж", КамАЗ, ЗИЛ и еще с десяток брендов выпускали в количестве до 2,2 миллиона машин в год. Советский автопром занимал пятое место в мире, причем все это были отечественные транспортные средства — ни одной контрактной иномарки. По данным Росстата, в 2016 году было произведено 1,24 миллиона легковушек и грузовиков, но теперь на конвейерах собирают десятки различных брендов, большая часть которых носит иностранные имена. РИА Новости выяснило, как отечественный автопром выживает в современных условиях и что ждет его в ближайшее десятилетие.
"Волга", "Москвич", "Ока", ЗИЛ, "Таврия", "Чайка" и еще множество советских брендов ушли в небытие вместе с развалом Советского Союза. Одни марки, например "Волга", сумели довольно долго продержаться в условиях новой рыночной экономики: последняя Volga Siber, которую собирали на старом американском оборудовании на основе платформы Chrysler Sebring, была выпущена в 2012 году. Другие, вроде "Москвича", едва дотянули до конца 1990-х: завод окончательно перестал производить машины в 2001 году, а после и вовсе был перестроен и переоборудован под выпуск моделей Renault.
Десятилетиями российский автопром и отечественные машины были предметом насмешек. Любая иномарка в народе считалась априори качественнее и надежнее: раньше при прочих равных "Жигулям" предпочитали даже "китайцев", которые еще несколько лет назад не выдерживали никакой критики. Каждая попытка поддержать отрасль наталкивалась на всплеск гражданского недовольства: люди считали, что деньги, направленные на развитие автопрома, тратятся зря, забывая при этом о тысячах рабочих мест своих соотечественников.
Времена меняются. Сейчас все шутки о надежности или отсталости отечественных марок говорят лишь о плохом вкусе и неосведомленности юмориста. Отечественный автопром, по крайней мере его оставшаяся часть, дает все меньше поводов насмехаться над собой, а в некоторых случаях становится основой для создания иномарок, о качестве которых всегда ходили легенды.
Волжский автомобильный завод создавался в 1960-е усилиями советских и итальянских инженеров, теперь же контрольный пакет акций АвтоВАЗа принадлежит французам и японцам из альянса Renault — Nissan. Блокирующий пакет акций — у госкорпорации "Ростех", что дает ей право наложить вето на любое решение совета директоров. В начале лета 2017 года гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов предположил, что франко-японский альянс в итоге получит 75% акций, а у госкорпорации останется блокирующий 25%-ный пакет ценных бумаг.
Нет, мы не потеряли АвтоВАЗ, наоборот, партнерство с Renault — Nissan принесло выгоду обоим предприятиям. В 2013 году убыточный завод в Тольятти открыл сборочную линию B0, и его мощности были дополнительно загружены производством иномарок, а в портфеле Lada появились новые модели — Largus и Xray. Иностранные партнеры также остались в плюсе, более того, разработанные отечественными инженерами модели Lada Kalina и Granta в итоге стали основой для создания японских седанов и хетчбэков Datsun. "Эффективность сотрудничества внутри альянса сложно переоценить: это трансфер современнейших технологий, культуры производства, передовых принципов работы отрасли по всем направлениям", — говорят в АвтоВАЗе.
На волне успеха седана Lada Vesta в продажу поступили две новые модификации модели: универсал Vesta SW и кроссовер Vesta SW Cross, выпуск которых налажен в Ижевске. В 2017 году бренд увеличил свою долю на рынке с 18,1 до 19%. Машины поставляются на экспорт: согласно прогнозу компании, по итогам нынешнего года более 24 тысяч автомобилей и машинокомплектов покинут пределы страны. География поставок охватывает почти все регионы мира: СНГ, Европу, Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку. По прямым контрактам машины поставляются в Болгарию, Боливию, Венгрию, Германию, Египет, Иран, Ливан, Молдову, Перу, Чили и другие страны.
В октябре 2017-го группа Renault опубликовала план развития до 2022 года. В нем марке Lada отведена одна из важнейших ролей. По прогнозам французов, через шесть лет "Лады" будут продаваться полумиллионными тиражами, а доля бренда в России составит 20%. Главной премьерой в обозримом будущем должно стать новое поколение Lada 4×4. На одной из пресс-конференций главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин пообещал поклонникам модели, что она останется настоящим внедорожником и получит фирменное X-образное оформление экстерьера.
Недавно Волжский автозавод запустил в продажу битопливную модель Vesta CNG, работающую на бензине и природном газе, опытную эксплуатацию проходили электромобили Lada Ellada, а сейчас их сменили электрические Vesta EV. "В настоящее время АвтоВАЗ обладает всеми необходимыми возможностями для производства электромобилей, — сообщили в пресс-службе российского предприятия. — Однако эти технологии по-прежнему очень дороги для сегмента доступных автомобилей. Если рынок продемонстрирует спрос на электромобили, АвтоВАЗ будет быстро реагировать с помощью альянса Renault-Nissan, который является мировым лидером в этой сфере".
В 2016 году АвтоВАЗ представил перспективную телематическую платформу Lada Connect, которая объединяет в единую сеть автомобиль, смартфоны, "умные часы", информационно-развлекательные и навигационные сервисы. С помощью этой системы владелец машины сможет оставаться на связи с автомобилем из любой точки мира. Внедрение ее должно начаться в ближайшем будущем.
Ульяновский автозавод — второй и последний из оставшихся отечественных производителей легковых автомобилей. На мощностях предприятия с 76-летней историей производится и легкий коммерческий транспорт. Компания полностью принадлежит российской группе Sollers, которая владеет несколькими совместными предприятиями с Ford и Mazda и производством двигателей (Заволжский моторный завод). По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в кризисном 2016 году УАЗ сумел прирасти на один процент и реализовать 48 848 автомобилей. За январь-сентябрь 2017-го продажи сократились до 28 811 (— 12,6%), зато в два раза выросла доля экспорта: пределы России покинули 3464 автомобиля УАЗ.
"Значительный рост экспортных поставок стал возможным благодаря восстановлению объемов продаж на традиционных для УАЗа рынках стран СНГ и ближнего зарубежья, а также расширению географии поставок и выходу автопроизводителя на новые рынки, — рассказали в пресс-службе завода. — В 2017-м УАЗ заключил ряд дистрибьюторских договоров с партнерами из Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Начаты поставки в Гондурас, Китай, Либерию, Мали, Мьянму, Парагвай, Филиппины и Эквадор".
Классические внедорожники УАЗ представлены моделями "Патриот", "Пикап" и "Хантер", коммерческий транспорт — "буханками" и их модификациями (УАЗ-3741, УАЗ-2206 и так далее). Все эти модели обязаны своим существованием еще советским конструкторам. Даже новый "УАЗ-Профи" (аналог "Газель-Бизнес") построен на шасси "Патриота". Последний, в свою очередь, является глубоко модернизированным вариантом внедорожника УАЗ-3160, разработка которого началась еще в 1980-х годах. Нынешние "Патриоты" уже не полностью отечественные: они могут похвастать итальянской рулевой рейкой, немецкими тормозами и рулем, корейской трансмиссией и другими импортными деталями.
"К 2020 году мы планируем представить модернизированную универсальную грузопассажирскую платформу на базе "Патриот", которая также станет удобным решением для увеличения перечня модификаций и надстроек для автомобилей, — сообщили представители Ульяновского завода. — Данная платформа будет дополнена множеством инновационных решений: системой ADAS (активные системы безопасности) и мультимедийными приложениями. Мы планируем активно привлекать мировых экспертов, разрабатывавших подобные продукты".
В средствах массовой информации давно ходят слухи о разработке первого в истории УАЗа кроссовера с несущим кузовом, который должен появиться в 2019-2020 годах. Известно даже заводское обозначение модели — УАЗ-3170. По сообщениям специализированных СМИ, в разработке этого проекта примут участие специалисты Ford, а производство модели наладят на заводе в Елабуге, где сейчас Sollers и Ford собирают кроссоверы Explorer и Kuga.
Не останется УАЗ в стороне и от перспективных разработок в области электрификации машин. "В 2017 году мы начали проект создания новой грузопассажирской гибридной платформы. Будущий гибрид под брендом УАЗ должен иметь максимальный пробег на электротяге более 100 км, максимальный запас хода на одной заправке — 1000 км, а расход топлива составит менее семи литров на сотню километров, — рассказывают в УАЗ. — Экологический класс автомобиля будет соответствовать стандарту Евро-6.2, время заряда батареи — не более 3,5 часа. Гибридная платформа обеспечит клиентам снижение стоимости владения автомобилем на 40% (по сравнению с бензиновым аналогом) и объемов выбросов СO2, что позволит УАЗ экспортировать ее на рынки Евросоюза и получить там преференции. На первом этапе проект будет полностью экспортоориентированным: помимо Европы, крупнейшим целевым рынком по гибриду для нас станет Китай. Мы прогнозируем, что после 2020 года доля гибридов в России начнет расти и составит около 5-6% от общего потребления. Главный вызов, который перед нами стоит, — это российская элементная платформа для электротранспорта, включая аккумуляторные батареи и электродвигатели. И эту задачу мы хотим решать в рамках консорциума с российскими автопроизводителями, инжиниринговыми центрами, инновационными компаниями и вузами".
В скором времени "УАЗ-Патриот" снова получит дизельный двигатель, которого он лишился после обновления. Разработки идут полным ходом. В планах УАЗа на три ближайших года — увеличить объем продаж на зарубежных рынках до 20 тысяч автомобилей в год, что должно составить порядка 30% в общем объеме продаж марки. Автомобили из Ульяновска будут адаптированы под потребности зарубежных рынков: созданы версии внедорожников для стран с жарким климатом, а на 2018 год запланированы выпуск модели "Хантер" с правым рулем и начало ее поставок в Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд. Кстати, идеологически "Хантер" очень напоминает знаменитый утилитарный Land Rover Defender, который британцы сняли с производства. Наша модель вполне может занять пустующую нишу.
Группа ГАЗ является крупнейшим в России производителем отечественного коммерческого транспорта. Контрольный пакет акций принадлежит ООО "Русские машины", входящему в состав группы компаний "Базовый элемент" Олега Дерипаски. В состав ГАЗ входят Горьковский автомобильный завод, завод "Урал" по производству грузовиков, Ульяновский и Ярославский моторные заводы, три предприятия по выпуску автобусов, Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) и еще несколько производственных активов. Группа продает автомобили в 45 странах мира, а 6 октября стало известно, что крупнотоннажные грузовики "Урал", фургоны "Газель NEXT" и "Газон NEXT" будут экспортироваться в Саудовскую Аравию. В Турции у ГАЗа есть автосборочное производство, там же создается собственная сервисная сеть.
"Сегодня 17% прибыли мы получаем от экспорта. Через пять лет как минимум планируем удвоить этот показатель, — рассказал РИА Новости президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. — Наиболее перспективными регионами для нас являются страны Ближнего Востока, Латинская Америка, Африка, Азия. Мы работаем над экспортными модификациями с учетом специфики каждой страны — это правый руль, пакет для жаркого климата, решение для высокогорья, а также техника экологического стандарта Евро-6 для европейских стран. На Европу мы ориентируемся не с точки зрения объемов, а с точки зрения высоких технических стандартов. Для нас страны Старого Света — это своего рода voice of customer (мнение потребителя. — Прим. ред.): если мы можем сделать автомобиль для этого региона, то сможем продавать его и в других странах с аналогичными требованиями".
Одной из перспективных ветвей развития группа видит создание техники, работающей на газовом топливе. "Крупнейшие запасы природного газа — это уникальное конкурентное преимущество России по сравнению с другими странами. И его необходимо учитывать при развитии транспортной системы страны", — говорит Вадим Сорокин. Такой транспорт легко окупается за счет низкой цены на топливо и уменьшения эксплуатационных издержек, а также является более экологичным, чем бензиновые и дизельные автомобили. Модели на газу есть во всех ключевых сегментах коммерческого транспорта группы ГАЗ: легкие коммерческие автомобили "Газель NEXT", грузовики "Газон NEXT" и "Урал NEXT". В сегменте пассажирского транспорта компания производит 16 моделей газовых автобусов всех классов и назначений. Сборка отечественных двигателей ЯМЗ-530 CNG экологического стандарта Евро-5 с 2016 года осуществляется на Ярославском моторном заводе.
В 2012 году группа ГАЗ первой среди российских производителей представила образец электробуса. В 2016-м появился электробус нового поколения, который проходил длительные испытания в Москве. Компания также создала электроплатформу для всего модельного ряда автомобилей "Газель NEXT" и совместно с партнерами работает над созданием собственного электрического двигателя. "Электротранспорт — нишевый продукт, который может активно развиваться не во всех сегментах. В грузовых перевозках, где нет фиксированных стандартных маршрутов, развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта будет еще долго затруднено. С этой точки зрения данное направление более перспективно в сегменте городских автобусов", — отметили в группе ГАЗ.
Группа ГАЗ работает над внедрением автоматизированных систем помощи водителю и ведет разработку автономного транспорта. В следующем году начнется серийное производство междугородного автобуса Cruise, оснащенного автоматическими системами помощи водителю, в первую очередь он начнет свою работу в регионах, которые принимают участие в чемпионате мира по футболу. "Отрасль коммерческой техники находится под влиянием ужесточения требований по экологии, "цифровизации" и развития подключенных автомобилей. Стран, где наличие систем ADAS является обязательным требованием, становится все больше", — отмечает Вадим Сорокин.
На полигоне в Нижнем Новгороде тестируется беспилотный автомобиль группы ГАЗ. "Это не просто игрушка, сделанная только для показов и презентаций. Мы единственные в России делаем беспилотник на промышленных компонентах. Все исполнительные механизмы автомобиля — тормоза, руль, управление двигателем — выполнены на основе серийных решений. Беспилотник разработан на базе электромобиля "Газель NEXT", так как адаптация автономных систем лучше подходит для автомобилей с электроприводом", — отметили в пресс-службе компании.
"Через 10 лет ГАЗ должен стать глобальным международным брендом с присутствием как минимум в 100 странах мира. Для этого у ГАЗа есть весь необходимый потенциал — мощная инженерная школа, новые конкурентоспособные продукты и стремление наших работников к развитию, которое коренится в традициях 85-летней ГАЗовской истории", — говорит Вадим Сорокин. — Серьезное влияние на то, каким станет отечественный автопром в будущем, окажет создаваемая сегодня в правительстве стратегия развития отрасли. Она должна дать конкретные ориентиры для всех участников рынка — какие виды транспорта будут развиваться в стране, какими темпами пойдет обновление парков, какие комплектующие являются стратегически значимыми с точки зрения технологической безопасности страны и должны быть локализованы, насколько экспортоориентированной будет отрасль и какая из бизнес-моделей окажется в приоритете: национальные платформы или контрактная сборка. В существующем сегодня проекте стратегии акценты смещены в пользу развития контрактной сборки, а не национальных платформ. Это критично, потому что бизнес-модель промсборки не предполагает разработку продукта на территории России и фактически использует высокотехнологичные решения, созданные за рубежом. Национальные производители, у которых есть интеллектуальная собственность на продукт, обеспечивают полный цикл воспроизводства, поддержку локальной компонентной базы, развитие российской научной школы. Они создают технологический суверенитет государства и максимальную добавленную стоимость на территории страны".
О КамАЗе знает весь мир, и во многом благодаря успехам наших грузовиков в различных ралли-рейдах, включая самый знаменитый из них — "Дакар". Но Камский автозавод первый не только в гонках, но и в продажах. Согласно данным агентства "Автостат", за восемь месяцев 2017 года компания продала 15 948 грузовиков. Его ближайший конкурент ГАЗ продал втрое меньше — 4893 машины, а на третьем месте оказалась компания MAN с результатом 2547 автомобилей. Продукция КамАЗа занимает первую, вторую, четвертую и пятую позиции в пятерке самых популярных грузовых моделей, а общая доля предприятия на рынке грузовиков полной массой от 14 до 40 тонн составляет 58%.
Около 20% продукции КамАЗа идет на экспорт. "Согласно бизнес-плану, в 2017 году мы рассчитываем реализовать на зарубежных рынках около шести тысяч грузовиков. Примерно столько же мы продали в прошлом году", — сообщили в компании. В мировом автопроме КамАЗ занимает одиннадцатое место среди производителей грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. Помимо грузовой техники, он выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Компанией владеют государственная корпорация "Ростех" (49,9% акций), ООО "Автоинвест" (23,54% акций) и немецкий концерн Daimler AG (15% акций).
"Сотрудничество с мировым лидером дало возможность ликвидировать технологическое отставание, — рассказывают в компании. — В последние годы КамАЗ серьезно обновил и модернизировал свой модельный ряд и теперь находится на одном уровне с мировыми производителями. Главным конкурентным преимуществом КамАЗа на ближайшие годы будут высокий уровень всех видов сервиса, его доступность и оперативность".
Согласно программе стратегического развития ПАО "КамАЗ" до 2025 года, компания планирует увеличить продажи грузовиков с 34 тысяч штук до 62-73 тысяч. Камский завод производит транспортные средства на газомоторном топливе, разработаны электробусы, которые в настоящий момент проходят тестовую эксплуатацию на дорогах Москвы и Московской области, а также грузовые автомобили как на гибридном, так и на полностью электрическом приводе. Еще в 2015 году КамАЗ совместно с ОАО "ВИСТ Групп" и Cognitive Technologies создал первый прототип беспилотного грузовика, но, как это иногда бывает, идея опередила свое время. "Производители готовы к выпуску беспилотных автомобилей. Не готовы инфраструктура, законодательство и общественное мнение", — отметили в КамАЗе.
В истории современной России было немало попыток создать автомобиль практически с нуля. Самые громкие из них — "Ё-авто" и Marussia — увы, успехом не увенчались. Сейчас все внимание СМИ и общественности приковано к проекту "Кортеж", который финансируется, в том числе, правительством и разрабатывается в ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный институт" (НАМИ).
Главные события, связанные с проектом, разворачиваются вокруг лимузина для президента, на котором, по задумке создателей, будущий глава России должен прокатиться во время инаугурации в марте 2018 года. Однако идея "Кортежа" куда глубже: автомобилей должно быть несколько, разных типов, созданных на единой модульной платформе. На сегодняшний день это самая перспективная технология, позволяющая абсолютно всем крупнейшим автопроизводителям мира сократить издержки. К разработке проекта на разных этапах подключались компании Porsche Engineering и Bosch Engineering. Изначально планировалось производить автомобили на заводе УАЗ, но впоследствии Sollers отказалась от участия в проекте. НАМИ ведет разработку в режиме секретности, а о перспективах "Кортежа" имеются разные мнения.
В России собирают много мотоциклов, от их разнообразия даже разбегаются глаза: Irbis, Stels, ABM, Armada, Avantis и так далее. Но почти вся эта продукция собирается из комплектующих, поставленных из Китая. Даже российский оборонный завод имени Дегтярева, выпускавший знаменитые "Восходы", перешел на контрактную сборку китайских мотоциклов Lifan. Из мотоциклетных предприятий жив только "Урал", но эта компания ориентирована в основном только на экспорт — в России продается около трех процентов продукции, то есть около 30 мотоциклов из тысячи, что ежегодно покидают стены завода.
В скором времени мы, возможно, снова увидим в продаже мотоциклы марки Иж. Восстановлением мотоциклетного производства занялся концерн "Калашников" по поручению госкорпорации "Ростех", частью которой он является. Пока Иж существуют в виде необычных концептов: электробайка для нужд полиции, летающего концепта и тяжелого прототипа для армии. Сможет ли "Калашников" наладить серийное и, главное, прибыльное производство мототехники (хотя бы обычной, не летающей), покажет время.
Несмотря на большие потери в 1990-е, российский автопром не только смог выжить, но и с каждым годом чувствует себя все более уверенно. Без сотрудничества с иностранными брендами, конечно, не обошлось, но это не повод хаять отрасль — без взаимовыгодной кооперации сейчас попросту нельзя. Даже самые именитые западные марки, пытавшиеся выжить своими силами, в итоге перешли под контроль китайских и индийских компаний. Так случилось с PSA Peugeot Citroen, Jaguar Land Rover, Volvo, Lotus, Opel и другими автопроизводителями. Чтобы та же участь не постигла другие автоконцерны, они вынуждены создавать альянсы, а на спасение американского автопрома не так давно правительство США выделяло десятки миллиардов долларов, но даже это не спасло, например, компанию Chrysler от поглощения итальянским концерном Fiat, а Ford — от продажи всех иностранных активов.
Российский автопром не смогли потопить лихие 1990-е вместе с дефолтом 1998 года, он пережил мировой финансовый кризис 2008-го и не прогнулся под антироссийскими санкциями. Сейчас авторынок оживает, с апреля растут продажи новых автомобилей и большинство наших брендов показывают прибыльность. В ближайшие десять лет, скорее всего, будет только лучше.
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