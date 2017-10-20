"Наддувательство": опасен ли турбированный мотор современного автомобиля

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Хочешь больше мощности — покупай турбированный автомобиль. Эти правила в современном автопроме продиктованы жесткими экологическими стандартами и устаревшей европейской системой измерения расхода топлива NEDC, когда машина тестируется на низких оборотах, при которых турбина не включается. Оснащение современных машин нагнетателями воздуха зашло так далеко, что у некоторых компаний, например BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Jaguar и Land Rover, не осталось ни одного атмосферного мотора, а у многих других (Skoda, Volkswagen и т.д.) модели без наддува можно пересчитать по пальцам. Однако многие люди до сих пор относятся к турбинам с опаской, считают их ненадежными, а если и решились на покупку, то эксплуатируют такие транспортные средства с особой осторожностью. РИА Новости вместе с экспертами выяснило, так ли опасен современный турбированный автомобиль.

Народная молва

Если покопаться в интернете, то можно найти сотни различных мнений о правильной эксплуатации машины с наддувом. Некоторые советуют отказаться от резких ускорений, другие говорят о недопустимости длительной езды на малых оборотах, третьи считают, что нельзя долго ехать с педалью газа в пол. Между тем официальные инструкции по эксплуатации турбированного автомобиля на этот счет обычно хранят молчание.

"У современных автомобилей нет никаких специальных требований к эксплуатации турбированных двигателей, — рассказывает Александр Копытов, директор по сервису дилерского центра Aston Martin автомобильной группы "Авилон". — Раньше, когда машины были не столь совершенны, рекомендовалось не глушить машину сразу после окончания поездки, чтобы турбина успевала остыть".

"Низкие обороты турбонагнетателю не страшны, — считает Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". — Однако, несмотря на инновационные системы охлаждения современных двигателей, не стоит эксплуатировать автомобиль длительное время "под полным газом", это сказывается на ресурсе турбонагнетателя. Резкие ускорения и торможения турбине не навредят, так как современные узлы оснащены клапаном сброса давления для ограничения подачи воздуха и предотвращения детонации, а также перепускным клапаном, позволяющими поддерживать постоянное вращение компрессорного колеса для исключения эффекта турбоямы и последующего быстрого отклика".

По мнению Константина Калиничева, cервис-менеджера "Порше Центра Ясенево" компании "Рольф", чем современнее двигатель, тем эффект турбоямы менее заметен. Для его устранения автопроизводители используют как более современную электронную начинку управления двигателем, так и более сложные узлы, например турбины с переменной производительностью. Либо же ставят несколько турбин: высокого и низкого давления.

"Сразу после запуска любых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) нежелательно давать нагрузку на мотор, пока он не прогрелся до 50-60 градусов по Цельсию. При достижении этой температуры все тепловые зазоры приходят в соответствие с заложенными параметрами, прогревается смазка и моторное масло", — добавляет Александр Копытов.

Дмитрий Парбуков утверждает, что если мотор только завелся, жать на газ для быстрого прогрева машины нежелательно. В этом случае горячий поток отработавших газов воздействует на турбинную часть вала, при этом непрогретое масло недостаточно прокачивается в системе, из-за чего возникают перегрев и повышенный износ турбонагнетателя.

Турботаймер

Не так давно владельцы турбированных автомобилей предпочитали комплектовать их так называемыми турботаймерами, которые позволяли двигателю работать на холостых оборотах несколько минут после того, как владелец уже вытащил ключ из замка зажигания и запер машину. По мнению экспертов, современным моделям это устройство больше не нужно.

"Сейчас применяются титановые сплавы, турбины с изменяемой геометрией и жидкостное охлаждение, что увеличивает срок службы узла. Раньше этого не было, и работа на холостом ходу была единственным способом, позволяющим снизить температуру выхлопных газов, остудить турбину и прогнать через подшипники и валы смазку", — говорит Александр Копытов.

Дмитрий Парбуков считает, что глушить турбированную машину сразу нельзя и сейчас, но только после динамичной поездки, во время которой турбина интенсивно "крутилась", разогреваясь до сотен градусов. "На холостых оборотах работает масляный насос, циркуляция масла способствует отводу тепла, а также смазке вращающейся по инерции турбине. Если пренебречь данными рекомендациями, то турбонагнетатель какое-то время будет вращаться по инерции без смазки и охлаждения. Более того, оставшееся в турбине масло будет "закоксовываться" и забивать проходное сечение системы смазки турбины, что приведет к ее поломке", — добавляет эксперт.

С этими выводами согласен и Константин Калиничев: "После езды с большими нагрузками на двигатель лучше дать ему поработать на холостых оборотах 3-5 минут. Когда мотор эксплуатируется на повышенных оборотах, турбокомпрессор раскручивается до 100 и даже до 250 тысяч оборотов в минуту. "Горячее выключение" зажигания создаст быстрые переходные процессы и перепады температур в турбине и сократит жизнь узла. Жар со стороны турбины проникнет в корпус подшипника, что вызовет карбонизацию масла и отложения в системе подшипников, повреждения получит и вал турбины. При обычной эксплуатации, тем более в городском режиме или спокойном стиле, можно глушить машину сразу".

Установка на машину турботаймеров не имеет никакого смысла. У современных машин есть отдельный жидкостной контур охлаждения, в систему которого может быть включен электрический насос, который прогоняет охлаждающую жидкость после того, как ДВС заглушен", — говорит Александр Копытов. Благодаря этим системам масло в турбонагнетателе не подвергается термической нагрузке, сохраняя свои свойства и увеличивая ресурс узла.

"Все, что нужно для стандартной "гражданской" эксплуатации автомобиля, уже установлено производителем. Вред от установки некачественного дополнительного оборудования и необдуманного внесения изменений в конструкцию автомобиля обычно перекрывает пользу", — резюмирует Константин Калиничев.

Кстати, наддув в автомобилях осуществляется не только турбинами, пропускающими через себя выхлопные газы, но и механическими нагнетателями (например, Mercedes-Benz обозначает их словом "Kompressor"). Они имеют механическую связь с двигателем, приводятся им в движение и отбирают часть его мощности. По словам Константина Калиничева, из-за отсутствия контакта деталей такого "компрессора" с выхлопными газами он не нагревается до критических температур, поэтому приведенные выше рекомендации по эксплуатации двигателей с турбонаддувом не относятся к компрессорным моторам.

Ресурс турбины

Замена турбины — затратное дело, и даже ее ремонт обойдется в копеечку. Зачастую осторожный покупатель предпочитает обходить такие машины стороной, не зная срока службы узла и степень его надежности.

"Срок службы современных турбин очень высок: при своевременной замене масла в двигателе они могут прослужить до 150-200 тысяч километров пробега, — считает Александр Копытов.

"Ресурс наддува напрямую связан с условиями эксплуатации автомобиля. При соблюдении сроков технического обслуживания турбина может прослужить до 200 тысяч километров пробега и даже больше. Вышедшие из строя турбины ремонтопригодны, но, к сожалению, это дорогое удовольствие", — продолжает Дмитрий Парбуков.

По словам Константина Калиничева, при прочих равных атмосферный двигатель будет надежнее точно такого же турбированного, который имеет более сложную конструкцию и дает большие нагрузки на детали ДВС. Чтобы нивелировать этот эффект, в двигателях с турбонагнетателями производители используют усиленные комплектующие.

Чтобы турбина не вышла из строя раньше времени, необходимо заливать хорошее масло и топливо, которое отвечает всем требованиям и стандартам завода-изготовителя. Именно масло осуществляет смазку и охлаждение турбонагнетателя, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля также важно следить за тем, чтобы его уровень не опускался ниже критической отметки на щупе.

По словам шеф-тренера "Ауди Центр Варшавка" Дмитрия Парбукова, турбированные двигатели не расходуют масло в двигателе. Однако Константин Калиничев из "Порше Центра Ясенево" считает, что в ходе эксплуатации расход смазочного материала может быть больше, чем в атмосферных моторах, что, впрочем, не является неисправностью.

Диагноз: ремонт

И все же турбины иногда ломаются. Как понять, что она вышла из строя? Александр Копытов отмечает несколько характерных признаков неисправности: течь масла, вой, свист (это может означать дефект подшипников), а также заброс масла в двигатель, из-за чего из выхлопной трубы появляется сизый дым. Если прогорела крыльчатка, то водитель тут же почувствует потерю мощности. Константин Калиничев уточняет, что дым из выхлопной трубы может быть не только синего, но и черного и даже привычного белого цвета.

"При потере герметичности системы смазки турбины отмечается повышенный расход масла, как следствие можно наблюдать прогорание масла в выпускной системе, — подтверждает Дмитрий Парбуков.