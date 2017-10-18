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"Засады" нет: в ГИБДД рассказали о новом регламенте для сотрудников

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Главное за 18 октября 2017 года (12)
19:5718.10.2017
(обновлено: 20:04 18.10.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкСотрудник ДПС. Архивное фотоСотрудник ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новый административный регламент ГИБДД, вызвавший волну обсуждений, с 20 октября запретит засады, дискриминацию и обяжет гаишников вернуть к машине водителя, если экспертиза показала, что он трезв. Как пояснили в ГИБДД, снимать на камеру госавтоинспектора все же будет разрешено, если в кадр не попадает то, что может составлять гостайну.

Сотрудник ГИБДД регулирует движение. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Новый регламент ГИБДД обяжет сотрудников быть вежливыми

Документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. В частности, будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.

В тексте регламента есть и другие нововведения, о которых на пресс-конференции рассказал начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

Трезвых водителей вернут к машине

В новом регламенте прописано, что теперь, если медосвидетельствование показало, что водитель трезв, сотрудники ГИБДД обязаны будут отвезти его из лаборатории обратно к машине. 

Оформление протокола нарушения инспектором ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Менять не приказы, а людей": эксперты оценили поправки в регламент ГИБДД
Согласно новым правилам, сотрудники ГАИ не будут отбирать права сразу на месте нарушения правил дорожного движения. Теперь злостным нарушителям ПДД нужно будет самостоятельно сдать их в подразделения ГИБДД в течение трех дней.

Кстати, при остановке транспортного средства водителям теперь нужно подавать документы инспектору не только без денег и ценных предметов, как это было раньше, а также без удерживающих устройств. Иногда водители прикрепляли цепочкой документы к приборной панели, чтобы инспектор не мог их забрать — теперь это запрещено. Также в очередной раз в регламенте прописали необходимость сдавать документы без обложек.

Снимать инспектора на камеру не запрещается

Из финальной редакции административного регламента убрали ранее существовавший пункт, который обязывал полицейских не препятствовать использованию фото, видео и звукозаписывающей аппаратуры. Во многих СМИ в связи с этим появилась информация, что снимать сотрудников ГИБДД теперь нельзя, однако в ГИБДД РФ это опровергли.

"Это решение обусловлено исчерпывающим перечнем обязанностей, возложенных на полицию, и исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом", — сказал Быков.

Сотрудник ДПС во время дежурства. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники ГИБДД не будут изымать водительские права на месте нарушения ПДД
Тем не менее, если в соответствии с другими законодательными актами съемка запрещена, камеру придется отложить, однако полицейскому при этом придется разъяснить, по какой причине. Такими причинами могут быть возможные нарушения закона о государственной тайне или оперативно-розыскной деятельности.

Засад не будет

Сотрудники ГИБДД не смогут устраивать "засады" на дорогах. Ранее соответствующий пункт регламента получил иное толкования в СМИ: журналисты писали, что теперь инспекторы смогут специально прятаться за кустами или зданиями для задержания нарушителей.

Однако, как сообщил Быков, в соответствии с новым административном регламентом ведомства, патрульный автомобиль должен быть хорошо виден. Он уточнил, что из этого правила есть исключение: если участок дороги аварийно опасный или на месте находится перелом рельефа, или это скоростной участок дороги, то сотрудники ГИБДД должны руководствоваться соображениями безопасности и расположить своё транспортное средство так, чтобы не допустить нежелательных последствий.

"Только в этих случаях допустима установка ТС с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений", — подчеркнул Быков.

Сотрудник ГИБДД регулирует движение в городе Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Разговор с ГАИ, протокол и противотуманки: юристы разрушают автомифы
Он также отметил, что для противодействия коррупционной составляющей в административном регламенте закреплена норма, согласно которой сотрудники ГАИ должны все действия "по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов", которыми оборудованы все патрульные автомобили.

Не дымить в лицо водителям

Еще один пункт регламента, а вернее его отсутствие, вызвал обсуждения в СМИ: в финальной редакции документа исчез пункт о запрете на курение полицейских при общении с водителями. Как заверил начальник управления ДПС, водителей от вредного воздействия табачного дыма спасет кодекс этики госслужащего РФ, в котором эта норма давно прописана.

"В окончательной редакции эта норма была исключена, но это не значит, что сотрудник может при общении с участниками дорожного движения курить и дымить им в лицо. У нас есть кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ, там эта норма включена", — разъяснил Быков на пресс-конференции.

Сотрудник ДПС рядом с мобильным комплексом фотовидеофиксации нарушений дорожного движения. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Инспекторам нельзя курить при общении с водителями, разъяснили в ГИБДД
По его словам, из административного регламента эту норму исключили, чтобы она не дублировала кодекс.

В регламенте также уточнены правила поведения сотрудников полиции при общении с водителями. Так, сотрудник Госавтоинспекции должен воздерживаться высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Кроме того, полицейским запрещается грубить, общаться пренебрежительным тоном, быть заносчивыми, высказывать предвзятые замечания и неправомерные, незаслуженные обвинения, а также оскорблять собеседника и провоцировать его на противоправное поведение.

Две машины без пострадавших — Европротокол

Теперь дежурные ГАИ будут предлагать оформить ДТП с двумя машинами и без пострадавших по Европротоколу: порядок оформления такого ДТП закреплен в новом административном регламенте.

Сотрудник ДПС во время дежурства. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В ГИБДД разъяснили, когда будут предлагать оформить ДТП по Европротоколу
Такая возможность есть, если ДТП произошло с участием двух машин, гражданская ответственность водителей этих автомобилей застрахована, повреждения причинены только автомобилям и участники не имеют разногласий. В этом случае дежурный предложит оформить документы самостоятельно, заполнив в двух экземплярах бланк извещения о ДТП.

Как сообщил Быков, если участники ДТП все же имеют разногласия, дежурный полицейский будет предлагать оформить происшествие на ближайшем стационарном посту или в отделении полиции.

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