Шувалов заявил, что не мечтает пересадить весь мир на Lada

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не мечтает, чтобы весь мир пересел на российские автомобили Lada, у каждого должен быть выбор, заявил он, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Я не мечтаю, чтобы весь мир сел на автомобиль Lada. Я хочу, чтобы у вас всех был выбор", — сказал Шувалов, отвечая на вопрос студента о том, когда весь мир будет с удовольствием ездить на Lada.

"Это такой провокационный вопрос. Если вы обратитесь к стратегии развития самого "АвтоВАЗа" — это не их амбиция…. У "АвтоВАЗа" своя ниша, они развиваются очень хорошо. Они справились с теми проблемами, которые были у завода", — отметил первый вице-премьер РФ, курирующий в кабмине, в том числе, развитие моногородов и поддержку несырьевого экспорта.

"Нужно производить конкурентный автомобиль. Какая есть амбиция у правительства? Чтобы все автомобили, которые производятся в России, имели экспортный потенциал", — заявил Шувалов.

Машины чиновников

Он добавил, что члены правительства пересядут на отечественные машины после того, как первый автомобиль по программе "Кортеж" будет доставлен президенту РФ. "Первые автомобили должны быть готовы в начале 2018 года, и они будут поставлены для нужд гаража особого назначения. Затем пойдут автомобили более скромные, и эти автомобили будут для членов правительства", — сказал Шувалов.

Проект "Кортеж" реализуется по распоряжению правительства РФ и предполагает создание семейства автомобилей (лимузин, седан, внедорожник и минивэн) на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является НАМИ. Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. Инвестиции бюджета на проект — 12,4 миллиарда рублей, разбиты на четыре года.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.