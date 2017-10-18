В ГИБДД разъяснили, когда будут предлагать оформить ДТП по Европротоколу

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Дежурные ГАИ будут предлагать оформить ДТП с двумя машинами и без пострадавших по Европротоколу, теперь порядок оформления такого ДТП закреплен в новом административном регламенте ГИБДД, сообщил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

"Также в регламенте прописана процедура оформления ДТП без участия сотрудников полиции: дежурный предлагает оформить документы самостоятельно, заполнив в двух экземплярах бланк извещения о ДТП", — сказал Быков на пресс-конференции в среду.

Он уточнил, что в соответствии с регламентом оформление по Европротоколу возможно, если ДТП произошло с участием двух машин, гражданская ответственность водителей этих автомобилей застрахована, повреждения причинены только автомобилям и участники не имеют разногласий.

Как сообщил Быков, если участники ДТП все же имеют разногласия, дежурный полицейский будет предлагать оформить происшествие на ближайшем стационарном посту или в отделении полиции.

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. Документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. В частности, будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.