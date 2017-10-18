Сотрудники ГИБДД не будут изымать водительские права на месте нарушения ПДД

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сотрудники ГАИ не будут изымать водительские удостоверения на местах нарушения правил дорожного движения в соответствии с новым административным регламентом ГИБДД, сообщил на пресс-конференции начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

"Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения и запрещением эксплуатации транспортного средства, выступавшие ранее как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении", — сообщил Быков.

Он отметил, что нарушитель может сдать права в подразделение ГИБДД в течение трех дней после нарушения.

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. Документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. В частности, будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.