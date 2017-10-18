Гаишникам при общении с водителями нельзя курить, разъяснили в ГИБДД

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сотрудникам ГИБДД не разрешается курить при общении с водителями, эта норма прописана в кодексе этики, сообщил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что из нового административного регламента ГИБДД исключён запрет на курение сотрудников при общении с водителями.

"В окончательной редакции эта норма была исключена, но это не значит, что сотрудник может при общении с участниками дорожного движения курить и дымить им в лицо. У нас есть кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ, там эта норма включена", — разъяснил Быков на пресс-конференции в среду.

По его словам, из административного регламента эту норму исключили, чтобы она не дублировала кодекс этики.

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. В частности, документ меняет процедуру проверки документов на дорогах — будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов.