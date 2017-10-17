РСА предложил перейти к свободному образованию тарифов по ОСАГО, пишет "Ъ"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правление Российского союза автостраховщиков (РСА) утвердило "Предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО", согласно которым с июля 2018 года ЦБ будет регулировать только максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД, пишет газета "Коммерсант".
ЦБ при этом устанавливает максимальный базовый тариф (ТБ) для легковых автомобилей физлиц и максимальный размер премии. Сейчас действует норма, по которой максимальная цена полиса ограничена трехкратным ТБ и пятикратным, если клиент страховщика предоставил ему недостоверные сведения при заключении договора. Кроме того, ЦБ устанавливает минимальный размер премии для страховщиков, которые ранее не продавали ОСАГО, и по результатам мониторинга устойчивости компаний. На этом этапе КБМ и коэффициент нарушений ПДД остаются в ведении регулятора.
Далее реформа, по предложению РСА, продолжится, и с 1 января 2020 года ЦБ вовсе откажется от регулирования тарифов, устанавливая лишь нижнюю границу тарифного коридора на основании информационной базы РСА, а также минимальный перечень обязательных факторов риска, которые страховщики обязаны учесть при тарификации, например, историю вождения, пишет газета.
Данный вариант подразумевает на первом этапе отмену регулирования четырех коэффициентов — возраста, стажа, ограничения по допуску за руль и прицепного. При этом ЦБ устанавливает максимальный ТБ (20 тысяч рублей) только для легковых автомобилей физлиц. Далее все по первому сценарию, исключение составляет, что в промежутке с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года регулятор отказывается от коэффициента территорий и увеличивает базовый тариф в два раза. На полный отказ от регулирования ставок по ОСАГО ЦБ, согласно данным предложениям, выходит также с 1 января 2020 года.