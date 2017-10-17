РСА предложил перейти к свободному образованию тарифов по ОСАГО, пишет "Ъ"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правление Российского союза автостраховщиков (РСА) утвердило "Предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО", согласно которым с июля 2018 года ЦБ будет регулировать только максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД, пишет газета "Коммерсант".

Документ уже отправлен в ЦБ, пишет издание. По данным газеты, по тексту подготовленных сейчас предложений предлагается два варианта развития событий. Первый вариант подразумевает отказ с 1 июля 2018 года от регулирования ЦБ пяти коэффициентов: территории преимущественного использования транспортного средства (КТ), возраста и стажа водителя (КВС), ограничения по допуску за руль (КО), мощности авто (КМ) и использования автомобиля с прицепом (КПр).

ЦБ при этом устанавливает максимальный базовый тариф (ТБ) для легковых автомобилей физлиц и максимальный размер премии. Сейчас действует норма, по которой максимальная цена полиса ограничена трехкратным ТБ и пятикратным, если клиент страховщика предоставил ему недостоверные сведения при заключении договора. Кроме того, ЦБ устанавливает минимальный размер премии для страховщиков, которые ранее не продавали ОСАГО, и по результатам мониторинга устойчивости компаний. На этом этапе КБМ и коэффициент нарушений ПДД остаются в ведении регулятора.

Далее реформа, по предложению РСА, продолжится, и с 1 января 2020 года ЦБ вовсе откажется от регулирования тарифов, устанавливая лишь нижнюю границу тарифного коридора на основании информационной базы РСА, а также минимальный перечень обязательных факторов риска, которые страховщики обязаны учесть при тарификации, например, историю вождения, пишет газета.

Как отмечает издание, страховщики неофициально признают, что им нравится такой вариант развития событий, но на выбор регулятору предложили и второй.

Данный вариант подразумевает на первом этапе отмену регулирования четырех коэффициентов — возраста, стажа, ограничения по допуску за руль и прицепного. При этом ЦБ устанавливает максимальный ТБ (20 тысяч рублей) только для легковых автомобилей физлиц. Далее все по первому сценарию, исключение составляет, что в промежутке с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года регулятор отказывается от коэффициента территорий и увеличивает базовый тариф в два раза. На полный отказ от регулирования ставок по ОСАГО ЦБ, согласно данным предложениям, выходит также с 1 января 2020 года.