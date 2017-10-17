ГАЗ объяснил, зачем нужен "Тетрис" в "ГАЗели NEXT"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Группа "ГАЗ" подтвердила наличие игры "Тетрис", встроенной в бортовой компьютер "ГАЗели NEXT". Как поясняется в публикации компании на Facebook, таким образом разработчики решили проверять качество картинки на дисплее бортового компьютера.

"Система контроля изготовления автомобилей "ГАЗель NEXT" включает огромное количество разных тестов. Один из них – проверка изображения дисплея на приборной панели. В данном случае эта серьезная задача отлично решается с помощью… игры в "Тетрис", — гласит сообщение.

Проверка, которая применяется с 2017 года, дает возможность быстро и с максимальной точностью проверить функционирование всех зон дисплея маршрутного компьютера.

В компании особо подчеркнули, что запуск игры во время движения автомобиля невозможен.

Ранее на YouTube появилось видео, в котором показан способ активации "Тетриса".

"Тетрис" изобрел советский программист Алексей Пажитнов. Она была представлена в 1984 году. Суть игры состоит в формировании ровных полос из падающих кирпичиков разной формы.