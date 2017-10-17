"Вас ждет производственный ад": как Tesla вселяет уверенность в инвесторов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Компания Tesla собирается уволить несколько сотен человек, включая сотрудников администрации и отдела продаж, а также рабочих своего единственного завода по производству электромобилей в Калифорнии. Эта новость появилась через пару недель после того, как стало известно о срыве планов по выпуску доступных седанов Model 3. Похоже, что в одной из самых молодых и стремительно развивающихся автомобильных империй что-то пошло не так. РИА Новости попыталось выяснить, что именно.

Производственный ад

В конце июля 2017 года компания Tesla Motors провела открытую презентацию электрокара Model 3, который должен был навсегда развеять миф о дороговизне машин будущего. К этому моменту компания собрала более полумиллиона предварительных заказов, обеспеченных возвратным депозитом в тысячу долларов США. Очередь на машину растянулась на полтора года, поэтому чуть позже 63 тысячи человек забрали свои деньги обратно, сократив лист ожидания до 450 тысяч человек! И это притом, что владелец Tesla Илон Маск пообещал выпускать Model 3 ударными темпами: 150 седанов в августе и 1500 в сентябре. К концу года с конвейера завода в Фримонте должно было сходить по пять тысяч машин в неделю, а в 2018-м объемы планировалось удвоить до 40 тысяч машин в месяц. Маск даже решил "подбодрить" своих сотрудников, пообещав им "как минимум полгода производственного ада". Но оказалось, что за красивыми словами скрываются некрасивые проблемы.

© AP Photo / Jeff Chiu Сборка автомобилей Tesla роботами на заводе в Фримонте, Калифорния © AP Photo / Jeff Chiu Сборка автомобилей Tesla роботами на заводе в Фримонте, Калифорния

На сегодняшний день из тысяч обещанных Model 3 собрано всего 260 машин. В компании наотрез отказываются раскрывать причины такого провала. По одной из версий, задержку вызвал технологический эксперимент Tesla Motors: компания решила отказаться от стандартной процедуры тестового производства, которую применяют все автопроизводители мира. В "Тесле" заявили, что это стало возможным благодаря точной настройке оборудования поставщиками, но, судя по всему, проблем избежать не удалось. Кстати, первые экземпляры компактного седана были переданы не рядовым клиентам, а сотрудникам завода, что косвенно подтверждает версию о технологическом сбое.

Ад, обещанный главой Tesla, действительно случился, но материализовался он не в ударном производстве, а в увольнении сотрудников. По результатам ежегодного аудита компания решила избавиться от сотен рабочих. Общая численность штата Tesla Motors насчитывает около 33 тысяч человек. По данным американского издания The Mercury News, корреспондентам которого удалось пообщаться с представителями завода, работы лишатся от 400 до 700 человек из администрации, продаж и производства. И это притом, что сотрудники калифорнийского завода неоднократно жаловались на нечеловеческие условия труда: с 2014 года более ста раз вызывалась скорая в связи с частыми обмороками, головокружениями, судорогами и болями в груди. Причины недомоганий и повышенного травматизма раскрыла газета The Guardian: на фабрике в Фримонте трудятся мигранты, которых заставляют работать по 10-12 часов в сутки. Сократив штат сотрудников, обещанные планы производства действительно обернутся для оставшихся рабочих настоящим адом.

Сознательное затягивание

Красноречивые высказывания Илона Маска подбадривают инвесторов, рыночная капитализация Tesla выросла до рекордных 59 миллиардов долларов. По этому показателю компания обгоняет двух других американских автопроизводителей — Ford и General Motors, которые оценивают примерно в 45 и 51 миллиард соответственно. Осталась позади даже BMW с ее 57 миллиардами!

© AP Photo / Chuck Burton Автомобиль Tesla во время зарядки © AP Photo / Chuck Burton Автомобиль Tesla во время зарядки

Между тем несколько штатов США уже объявили о грядущей отмене льгот для электромобилей. Последних становится все больше, а налоговых отчислений — все меньше. Если власти пойдут на такой шаг, то вскоре покупатели Tesla будут вынуждены платить регистрационный сбор, а также транспортный налог, который в настоящее время включен в стоимость бензина.

Более того, американское правительство компенсирует покупателям электромобилей 7,5 тысячи долларов от цены новой машины. Но данные условия распространяются только на первые 200 тысяч электрокаров. Эта сумма составляет почти четверть стоимости седана Model 3, и если квоту не увеличат (что вряд ли, так как нынешний президент США скептически относится к вопросам экологии), "Теслы" подскочат в цене. Поэтому Маску просто невыгодно наращивать производственные мощности, лучше прикармливать инвесторов обещаниями, поднимать цены акций и капитализацию компании, а там, глядишь, все наладится само собой.

По точно такому же сценарию происходил запуск Model X. Выпуск электрокроссовера несколько раз переносили по разным причинам, и в итоге первые экземпляры модели сошли с конвейера на полтора года позже первоначально намеченной даты. Инженеры Tesla не смогли уложиться в сроки при запуске обновленной версии седана Model S.

Враг не дремлет

Сейчас компания Илона Маска считается законодателем моды, которая производит электромобили для жизни, а не для галочки в отчете. Но вскоре Tesla Motors придется столкнуться с еще одной глобальной проблемой — конкурентами, которые за последние годы активизировали работу по созданию электромобилей.

© Фото : Mercedes-Benz Концепт Mercedes-Benz EQ © Фото : Mercedes-Benz Концепт Mercedes-Benz EQ

У компаний с большой историей подход к созданию машин на электрической тяге кардинально иной. Если в салоне новых Tesla нет ничего, кроме руля и огромного планшета в центральной консоли (что, кстати, радует многих владельцев), то "бывалые" фирмы подходят к созданию машин более традиционным путем. Достаточно взглянуть на интерьеры концептов Mercedes-Benz EQ или Jaguar I-Pace. Серийные электрокары вроде BMW i3 и вовсе почти не отличаются от обычных моделей.

Кроме того, классический автопром не может обойтись без частого фейслифтинга: клиентам постоянно предлагают новые варианты оформления экстерьера и интерьера, оснащение и функции, раз в три-четыре года модели кардинально обновляют. За пять лет производства седана Model S у него был лишь один рестайлинг, после которого были изменены только облицовка передней части и программное обеспечение, а вместо обычных фар появились светодиодные. В результате клиенту непонятно, зачем ему менять старый автомобиль на новый, хоть и с увеличенным запасом хода, но большей массой (плюс 132 килограмма) и повышенными энергозатратами.

Пока Tesla может позволить себе расслабляться: продажи растут, выручка увеличивается, а чистый убыток (666 миллионов долларов в первой половине 2017 года) инвесторы воспринимают как нечто естественное: компания постоянно вкладывает деньги в развитие, и поэтому держатели акций не получают дивиденды. Таким образом за шесть лет (Tesla вышла на биржу в 2011 году) компания с помощью кредитных средств и посредством размещения ценных бумаг привлекла в общей сложности 4,5 миллиарда долларов. Но эйфория, свойственная молодым фирмам, которые некоторое время назад и вовсе ничего не производили, может скоро закончиться. Когда компания выйдет на определенный объем производства, у нее могут начаться настоящие проблемы. Пока слова и внутренняя энергия Илона Маска вселяют уверенность в инвесторов. Двадцать шестого октября 2017 года должен был быть официально представлен электрический грузовик Tesla, но дату по традиции перенесли на следующий месяц, в планах создание компактного кроссовера Model Y, пикапа (в США от них без ума) и спорткара взамен ушедшего на покой Tesla Roadster, а также строительство второго завода в Китае. Илон Маск щедр на обещания, но не слишком щедр на их выполнение.